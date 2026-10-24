Турция говори за възраждането на Станимир Стоилов и тайното му оръжие от България

Бившият защитник на Левски и Лудогорец Ноа Сонко Сундберг се превърна във важна част от стабилизирането на Гьозтепе на Мъри Стоилов. Завръщането на гамбийския национал след продължително отсъствие заради контузия съвпадна с първата победа на тима през сезона, а турските медии отбелязаха положителното му влияние върху защитата. Турската информационна агенция DHA посвети материал на възраждането на отбора под заглавие "Гьозтепе се върна към живота". След шест поредни мача без победа тимът на българския специалист разгроми Еюпспор с 4:0 като гост, а впоследствие записа и успех с 2:1 срещу Коджаелиспор.

Завръщането на Ноа Сонко Сундберг промени цялостната игра на Гьозтепе

Сундберг не беше играл в първенството от началото на сезона заради травма, получена през август. Срещу Еюпспор той за първи път отново облече екипа на Гьозтепе, като започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути. Турската агенция акцентира именно върху включването на гамбийския централен защитник в състава и отражението му върху представянето на отбора.

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„Гьозтепе изглеждаше по-стабилен в защита и за първи път през този сезон завърши мач, без да допусне гол“, посочва изданието.

Убедителната победа над Еюпспор сложи край на трудната серия на Гьозтепе, но Станимир Стоилов подчерта, че най-важното е отборът да продължи да се развива и да подобри играта си.

„Това беше наистина много важна победа за нас, защото имахме нужда от нея. От началото на сезона не бяхме печелили и това създаваше напрежение върху играчите. Щастлив съм, но като цяло не мога да кажа, че съм много доволен от играта ни. Защото сме показвали много по-добър футбол и трябва възможно най-бързо да се върнем на това ниво“, заяви Стоилов.

Завръщането на Сундберг има допълнително значение за българския треньор, тъй като двамата се познават от съвместната си работа в Левски. Сега те отново са заедно в Турция, където се опитват да върнат Гьозтепе към постоянни резултати.

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