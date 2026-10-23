Уейн Рууни нападна бунтарите в Манчестър Юнайтед

Уейн Рууни, най-резултатният играч в историята на Манчестър Юнайтед, нарече футболистите на отбора "егоисти" и заяви, че се държат "като бебета". Това се случи, след като капитанът Бруно Фернандеш постави под въпрос тактиката на треньорския щаб след тежката загуба с 1:4 от Комо в Шампионската лига. Фернандеш заяви, че "червените дяволи" не са оказали достатъчен натиск и са изпаднали в настроение на обреченост, след като са допуснали гол още във втората минута на мача. Поражението засили критиките към мениджъра на тима Майкъл Карик.

Манчестър Юнайтед е в криза

Сривът на Юнайтед срещу Комо доведе до поредната болезнена загуба, като единствено голът на Джошуа Зиркзее в добавеното време намали разликата в резултата. Тези критики идват на фона на нарастващо недоволство в състава. По-рано този месец защитникът Лисандро Мартинес разкритикува ръководството на клуба след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига, заявявайки, че е очаквал по-сериозни инвестиции, които да помогнат на отбора да се конкурира на най-високо ниво.

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Уейн Рууни: "Може да се спори дали Бруно е прав или не"

"Когато Мартинес излезе с тези думи, си казах, че това е абсолютен кошмар, защото ще разкъса съблекалнята. Това беше началото. Сега виждаме същото с Бруно, а скоро ще го видим и при други играчи, защото те не искат да поемат отговорност. Може да се спори дали Бруно е прав или не в изказването си, но на терена трябва да се поема отговорност. Като група футболисти, вие сте длъжни да поемете отговорност. Тези играчи са егоисти. Не ги е грижа за съотборниците им, нито за мениджъра, щаба или феновете - мислят единствено за себе си. Ако не получават това, което смятат, че им се полага, се държат като бебета и просто започват да се цупят и да прехвърлят вината върху всеки друг, освен върху самите себе си", заяви Рууни в подкаста "Юнайтед Стенд".

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