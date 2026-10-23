Юрген Клоп посочи кой ще спечели Ел Класико

На 25 октомври предстои да се изиграе един от най-големите мачове в света на футбола. Става въпрос за Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид. То ще се проведе на "Камп Ноу" от 22:00 ч. българско време. А едно от най-големите треньорски имена в модерния футбол Юрген Клоп сподели кой ще спечели дербито според него. Немският специалист предрича триумф на Барселона.

Юрген Клоп ще заложи на по-силния в момента

Юрген Клоп говори пред испанското издание "Sport", като сподели, че в миналото е симпатизирал на Барселона. Причината е агресивният и атрактивен стил, който каталунците изповядват. "По-рано повече ми харесваха Барселона, тъй като не ми допадаше никак поведението на Пепе и останалите бранители на Реал", сподели Клоп. А за предстоящото Ел Класио, което ще е гвоздеят в програмата на десетия кръг на Ла Лига, германецът заяви: "Сега ще съм за по-силният в момента тим. Отчитайки ситуацията, по-скоро това е Барселона".

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Барселона е лидер, Реал Мадрид е на трето място

Преди Ел Класико Барселона е безгрешен, като записа 9 победи в първите си 9 мача и то предимно с убедителни победи, което го изведе до върха с 27 точки. Каталунците вкараха 39 гола и допуснаха 9. От своя страна, Реал Мадрид е на трети в класирането, като спечели 21 пункта от първите 9 срещи - 7 победи и 2 загуби. Но в последните си сблъсъци Барселона загуби от ПСЖ с 2:4, а Реал Мадрид надви РБ Лайпциг с 4:1 в Шампионска лига.

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