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Ювентус пред треньорска рокада: Гласят неочакван кандидат за заместник на Спалети

20 октомври 2026, 19:05 часа 1099 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Ювентус пред треньорска рокада: Гласят неочакван кандидат за заместник на Спалети

Ювентус вече разглежда различни варианти за треньорския пост при евентуална раздяла с Лучано Спалети. Според италианското издание "La Repubblica" сред основните кандидати за бъдещ наставник на торинския гранд са Франческо Фариоли от Порто и Симоне Индзаги. Плановете на ръководството обаче се разминават с желанията на голяма част от привържениците. Докато феновете мечтаят за завръщането на Антонио Конте, клубът обмисля по-предпазлив подход, който включва назначаването на временен треньор до края на настоящия сезон.

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Антонио Конте остава сред най-предпочитаните имена от привържениците на клуба. Според информацията той е готов да се завърне в Торино дори по време на сезона. Ръководството на Ювентус обаче има различна визия за непосредственото бъдеще на отбора. Един от обсъжданите варианти е Стефано Пиоли да поеме състава временно и да го води до края на кампанията. След това клубът би могъл да привлече постоянен наставник, около когото да изгради дългосрочния си проект.

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Ювентус

За сезон 2027/28 Ювентус разглежда двама основни кандидати, които да поведат отбора към нов успешен период. Франческо Фариоли е сред водещите имена в списъка. Настоящият наставник на Порто изведе португалския клуб до шампионската титла през миналия сезон, а според публикацията тимът продължава да се представя силно и в настоящата кампания. Привличането му обаче няма да бъде лесно. Настоящият му договор е до 2028 г., а освобождаващата му клауза е 20 милиона евро извън трансферните прозорци и 15 милиона евро по време на официалните периоди за трансфери. Другата възможност пред торинския клуб е Симоне Индзаги. Последният му треньорски престой беше в Саудитска Арабия, а името му също фигурира сред потенциалните кандидати.

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Ювентус Лучано Спалети Стефано Пиоли Франческо Фариоли
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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