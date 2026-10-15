В Испания отмениха картон на Реал Мадрид от мача с Виляреал

Двубоят между Реал Мадрид и Виляреал миналия уикенд не премина без напрежение. Съдията показа седем жълти картона в срещата на "Сантяго Бернабеу", но несъмнено големият акцент беше изгонването на Винисиус Жуниор. Бразилецът прекъсна головата си суша с попадение във вратата на "жълтата подводница", но след преглед с ВАР стана ясно, че той е оскубал съперников играч в хода на атаката. По тази причина голът му бе отменен, а той изгонен с директен червен картон. Впоследствие стана ясно, че Винисиус е наказан за 4 мача, а от клуба побързаха да оспорят решението.

Испанската комисия прие молбата на Реал Мадрид

"Кралете" не срещнаха успех с казуса на Винисиус, но получиха утешителна новина. Дисциплинарната комисия на Испания е уважила жалбата на Реал Мадрид относно жълтия картон, получен от френския защитник Ибрахима Конате по време на срещата срещу Виляреал в Ла Лига. Французинът си изкара официално предупреждение от съдията в 81-вата минута на мача след сблъсък с Жерар Морено. Реал Мадрид подаде официална жалба, като изтъкна, че картонът е неоснователен, въз основа на повторенията, които показаха, че при въпросния инцидент не е имало контакт между френския защитник и нападателя на Виляреал.

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По тази причина комисията прие аргументите на "кралския" клуб и отмени картона на Конате. Решението дава важен тласък на Реал Мадрид преди предстоящите мачове, тъй като отмененото предупреждение вече не попада в обхвата на дисциплинарните наказания. Това спестява на Ибрахима Конате риска от отстраняване поради натрупване на пет жълти картона, свързани с този инцидент. Реал Мадрид се готви да продължи пътя си в Ла Лига, като се фокусира върху поддържането на готовността на защитниците си преди предстоящия Ел Класико срещу Барселона.

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