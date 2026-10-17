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В Сърбия похвалиха един от новите в Левски: "Топ ход на ръководството и Хулио Веласкес"

17 октомври 2026, 12:36 часа 1465 прочитания 0 коментара

Левски взе много важна точка в Лига Европа, след като направи равенство 1:1 в гостуването си на НЕК Ниймеген не 15 октомври. "Сините" водеха с 1:0 на почивката, благодарение на гол на Рейналдо, но домакините изравниха през втората част. Много добър мач записа едно от новите попълнения на Левски - бившият футболсит на Ливърпул Марко Груич. Това не остана незабелязано в родината му Сърбия, като местното издание "Sportklub" обърна голямо внимание на представянето му.

"Груич е изиграл изключително зрял мач"

Ето какво написаха от "Sportklub": "Българските журналисти похвалиха ролята на Марко Груич в халфовата линия (играч на мача), описвайки го като "стълб и командир в средата на терена". Беше посочено, че с ръста и опита си той напълно е неутрализирал въздушните атаки на домакините и е установил стабилност в прехода. Медиите в София подчертават, че Груич е изиграл изключително зрял мач в защитния блок, записвайки двуцифрен брой изчиствания и спечелени на дуели, преди да бъде заменен в 75-ата минута, за да се освежи отбора.

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Георги Костадинов и Макро Груич

"Пристигането му се е оказало топ ход"

Мнението на публиката е, че пристигането му се е оказало топ ход от страна на ръководството на клуба и испанския треньор Хулио Веласкес, особено за европейските мачове. Това е голямо завръщане за 30-годишния Марко Груич, който имаше проблеми с контузии в предишни години". За Левски това беше първа точка в Лига Европа, след като загубиха с 0:1 в първия кръг от РБ Залцбург. В Първа лига "сините" са първи с 28 точки, които спечелиха в 10 мача - 9 победи и 1 равенство.

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Лига Европа НЕК Левски Марко Груич
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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