Важен ас на ЦСКА: "Гиздол набляга на тактиката, ще защитим честта на отбора"

ЦСКА вече е в Дания, след като пътува за скандинавската страна за гостуването си на местния Нордселанд. Срещата между двата отбора е от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите и ще се проведе на стадион "Райт Ту Дрийм Парк" на 22 октомври от 19:45 ч. българско време. Особеното при стадиона на Нордселнд е изкуственото покритие. Левият бек на ЦСКА Анжело Мартино коментира предстоящата среща.

Анжело Мартино: "Излизаме във всеки мач за победа"

Ето какво каза Анжело Мартино: "За нас изкуственият терен е нещо ново. Доста от футболистите не са играли на такова покритие, но ние излизаме във всеки мач за победа. Досега не съм играл официални срещи на такъв терен, само съм тренирал. В Аржентина подобни настилки не са обичайни. Ще се опитаме да направим нещата по най-добрия начин. Липсата на Цварц и Гбамен ще се усети и не ни е приятна. От друга страна, имаме много добър състав с качествени футболисти. Утре ще се опитаме да защитим честта на отбора и за тях.

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"Успяхме в известна степен да се запознаем с Нордселанд"

В момента се чувствам добре. В течение на сезона понякога се усеща умора, защото мачовете се натрупват. Изцяло сме концентрирани върху предстоящите двубои и се опитваме да се възстановяваме по най-качествения начин за срещите до края на годината. Успяхме в известна степен да се запознаем с Нордселанд. Утре ще видим как ще влезем в мача". Мартино говори и за новия наставник Маркус Гиздол: "Не искам да говоря конкретно за всеки един треньор, но той със сигурност е много земен човек, който постоянно се интересува от нас. Набляга много на тактическия подход преди всеки двубой".

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