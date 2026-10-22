Венсан Компани разкри защо Байерн Мюнхен загуби контрола над мача в самия край

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани определи Арсенал като един от най-сериозните съперници на баварците, след като двата отбора завършиха 2:2 в зрелищен сблъсък от Шампионска лига. Деклан Райс донесе точката на лондончани с гол в 82-ата минута, а белгийският специалист призна, че равенството е справедлив резултат, въпреки че неговият тим е имал възможности да стигне до победата.

Компани призна голямата сила на Арсенал

Гостите откриха резултата чрез Еберечи Езе, чийто гол беше признат след намесата на ВАР. Езе се появи на терена още в 10-ата минута, след като Букайо Сака получи контузия. Байерн успя да реагира преди почивката, когато Алфонсо Дейвис възстанови равенството. През второто полувреме Хари Кейн изведе домакините напред от дузпа, но Арсенал не се предаде. В 82-ата минута Деклан Райс се разписа след комбинация с Виктор Гьокереш и оформи крайното 2:2.

След двубоя Компани подчерта, че срещата е била равностойна, а съперникът е показал защо е сред най-силните отбори в Европа. Наставникът на Байерн призна, че неговият тим е имал добри възможности, но в заключителните минути е изпитал сериозни затруднения.

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„В момента сме във фаза с толкова много мачове, просто трябва бързо да преминем към следващия мач“, каза Компани след мача, като в часовете преди началото му трябваше да се бори с вирус. „Сблъскахме се със силен противник, усетихме го, видяхме го. Мисля, че имахме своите моменти, за да вземем крайната победа“.

„Имахме няколко големи шанса, които не мислех, че ще получим. Малко е жалко, защото през последните десет до петнадесет минути страдахме. Това отне малко от инерцията ни. Все още имахме чувството, че можем да спечелим мача, може би дори опитахме да го направим. Но не с всички сили, а с всичките сили, които ни бяха останали. Това е силен противник и мачът никога не свършваше. В този момент изравняването е жалко да се случи“.

„Арсенал натискаше толкова интензивно, колкото и ние. В тези фази бяхме опасни. Не винаги намирахме правилния момент да влезем в последната третина, но мисля, че вероятно се намирахме в тези позиции за стрелба малко по-често, отколкото Арсенал. Но срещу нас имаше топ-противник и не бих казал, че беше пълно господство, защото Арсенал имаше фази, в които бяха по-добри. Може би справедлив резултат, дори и да имахме повече големи шансове.“

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