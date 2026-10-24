"Все още сме далеч от завършен отбор": Жозе Моуриньо отсече истината за състоянието на Реал Мадрид преди Ел Класико

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо коментира предстоящото Ел Класико срещу Барселона от Ла Лига. Португалският специалист призова да не се правят директни сравнения между двата отбора, тъй като неговият състав все още е в начален етап на развитие, докато каталунците работят заедно от години. Наставникът засегна и темата за съдийството, като изрази притеснения относно случая "Негрейра" и коментира думите на полузащитника на Барселона Фермин Лопес, който определи постоянните оплаквания на Реал от арбитрите като досадни.

Приземяващите думи на Жозе Моуриньо поставят фокус върху реалното състояние на Реал Мадрид

„Ако преди седмица хората са смятали, че ще претърпим разгром, вероятно ще продължат да мислят така. Фактът, че говорят ласкаво за Барселона, не ме засяга, нито пък има нещо общо с мен. Честно казано, понякога те наистина заслужават похвалите, тъй като играят много добър футбол. Що се отнася до нас, към нас се отнасят като към завършен продукт. Но във футбола постигането на такова състояние е изключително трудно, а ние дори не сме близо до него. Работим едва от три месеца. По време на предсезонната подготовка играчите се присъединяваха към състава на групи по двама всяка седмица, а след това дойде и паузата за международните мачове.

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Все още сме далеч от това да бъдем завършен отбор. Всичко тепърва започва: треньорът опознава играчите, анализира ги и задава посоката на работата, докато футболистите свикват с треньора. Да се сравнява отбор на този етап с група, която работи заедно от няколко години, е несправедливо“, заяви Моуриньо.

Моуриньо беше попитан и за назначението на Хосе Мунуера Монтеро за съдия на двубоя, както и за връзката на арбитъра със случая „Негрейра“. Португалецът уточни, че самото име на съдията не го притеснява, но постави въпроси около разкриването на цялата информация по случая.

„За мен това е малко неочаквано. Името на съдията никога не е било повод за притеснение у мен; винаги изхождам от презумпцията, че длъжностното лице е добро. Това, което ме притеснява, е друго: правилата се нарушават и, според вътрешна информация, цялата истина все още не е разкрита. Преди три седмици се споменаваше едно име, сега – друго. И все пак, в рамките на клуба никой не ми е казал: „Този съдия не бива да ръководи нашите мачове“, допълни наставникът.

Португалският специалист коментира и изказването на Фермин Лопес, че постоянните оплаквания на Реал Мадрид от съдийството започват да стават досадни: „Какво да кажа за думите на Фермин Лопес? Има и други неща, които ни уморяват, но въпреки това продължават да се случват“.

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