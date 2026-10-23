Войната в Украйна:

"Болнично легло без сестра е обикновен креват": България е първа в ЕС по брой болнични легла и предпоследна по грижа

23 октомври 2026, 11:38 часа 667 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
"Болнично легло без сестра е обикновен креват": България е първа в ЕС по брой болнични легла и предпоследна по грижа

България е първа в Европейския съюз по брой болнични легла, съотнесени към населението, но е на опашката по грижа и извънболнична помощ. Това коментира пулмологът д-р Александър Симидчиев.

"870! Толкова болнични легла на 100 000 човека население има България. Това е най-високият показател в целия Европейски съюз. Средното за ЕС е 507. Швеция има 187. Имаме 1,7 пъти повече легла от средното за Европа и почти 5 пъти повече от Швеция. Повод за гордост? Не бързайте с изводите", написа той.

Д-р Симидчиев цитира и още една статистика на Евростат - тази за леглата за дългосрочна грижа в домове и специализирани заведения.

Още: Здравната каса разкри 671 легла фантоми в болниците

"Там България има едва 26 на 100 000 души и е предпоследна в ЕС. Нидерландия има 1390. Швеция има 1298. Швеция не я е по-малко грижа от нас. Тя просто я е сложила на друго място: близо до нуждата, в общността и в грижата след болницата. А ние упорстваме да пращаме в болница всичко, за което не сме създали друго място. Броят на леглата е само число. Реалните въпроси са други", комантира той и зададе най-важните въпроси по темата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Кой ще се грижи за пациентите в тези легла при хроничния тежък недостиг на медицински сестри? Болнично легло без сестра е обикновен креват. Колко от тях са реално заети и колко съществуват по инерция или просто заради начина на финансиране от НЗОК? Къде отива възрастният човек след изписването, ако няма нито домове за грижа, нито услуги у дома? Живеем ли по-дълго и по-здравословно заради тези легла? (Обективно числата доказват точно обратното)", попита той.

Според д-р Симидчиев Европа застарява и нуждата от подкрепяща грижа ще расте с всяка изминала година.

"Отговорът не е „повече болници“, нито пък безразборни „съкращения“. Нужна е дългосрочна стратегия за капацитета: кадри, извънболнична помощ, рехабилитация и дългосрочна грижа. Здравеопазването не е разход. То е критична национална инфраструктура. Като всяка инфраструктура, то трябва да се планира за десетилетия напред, а не от бюджет до бюджет", завърши д-р Симидчиев.

Още: Над 800 000 българи нямат достъп до личен лекар

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Болници Пациенти здравеопазване болнични легла
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес