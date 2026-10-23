"Болнично легло без сестра е обикновен креват": България е първа в ЕС по брой болнични легла и предпоследна по грижа

България е първа в Европейския съюз по брой болнични легла, съотнесени към населението, но е на опашката по грижа и извънболнична помощ. Това коментира пулмологът д-р Александър Симидчиев.

"870! Толкова болнични легла на 100 000 човека население има България. Това е най-високият показател в целия Европейски съюз. Средното за ЕС е 507. Швеция има 187. Имаме 1,7 пъти повече легла от средното за Европа и почти 5 пъти повече от Швеция. Повод за гордост? Не бързайте с изводите", написа той.

Д-р Симидчиев цитира и още една статистика на Евростат - тази за леглата за дългосрочна грижа в домове и специализирани заведения.

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"Там България има едва 26 на 100 000 души и е предпоследна в ЕС. Нидерландия има 1390. Швеция има 1298. Швеция не я е по-малко грижа от нас. Тя просто я е сложила на друго място: близо до нуждата, в общността и в грижата след болницата. А ние упорстваме да пращаме в болница всичко, за което не сме създали друго място. Броят на леглата е само число. Реалните въпроси са други", комантира той и зададе най-важните въпроси по темата.

"Кой ще се грижи за пациентите в тези легла при хроничния тежък недостиг на медицински сестри? Болнично легло без сестра е обикновен креват. Колко от тях са реално заети и колко съществуват по инерция или просто заради начина на финансиране от НЗОК? Къде отива възрастният човек след изписването, ако няма нито домове за грижа, нито услуги у дома? Живеем ли по-дълго и по-здравословно заради тези легла? (Обективно числата доказват точно обратното)", попита той.

Според д-р Симидчиев Европа застарява и нуждата от подкрепяща грижа ще расте с всяка изминала година.

"Отговорът не е „повече болници“, нито пък безразборни „съкращения“. Нужна е дългосрочна стратегия за капацитета: кадри, извънболнична помощ, рехабилитация и дългосрочна грижа. Здравеопазването не е разход. То е критична национална инфраструктура. Като всяка инфраструктура, то трябва да се планира за десетилетия напред, а не от бюджет до бюджет", завърши д-р Симидчиев.

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