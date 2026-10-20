"Има летящи коли, а МЗ 6 месеца не може да направи сайт": Младите лекари за проформа обучението, местата за "наши и ваши" и парите по милост

Откакто новото правителство е на власт, диалог и любезно отношение има, но промени - не. Това заявиха представители на младите лекари по отношение на мотивацията си за предстоящия днес протест срещу буксуващата здравна реформа в техния сектор.

Калина Божилова - специализант по обща медицина, обясни казуса със сайта за специализации, който здравното министерство бави, а по думите й е от ключово значение заради порочните схеми, които съпътстват началото на пътя на всеки млад лекар у нас.

МЗ умишлено бави сайта за специализация?

Още: Напрежение около протестите утре: Младите лекари се чувстват заглушени и политизирани

"Поне от половин година чакаме Министерство на здравеопазването да създаде един сайт, който беше тръгнал да се създава по време на служебното правителство. Той е свързан с исканията ни за дигитализация на процеса по специализация. Живеем във време, в което пуснаха летяща кола. Какво ли не се случва с изкуствения интелект, роботи и т.н. В същото време МЗ има големи затруднения вече половин година да създаде сайт, който не е нещо невиждано, такова нещо има имплементирано дори в училищното образование. И не знам защо има това забавяне, имам чувството, че нещата не се случват, защото има голямо нежелание и забавяне на процеса", заяви д-р Божилова.

Даниел Кипров - личен лекар, попита същото. "Защо сайтът се бави? Ние разработихме целия проект само за 2 месеца със служебното правителство. И след това 3 пъти повече време не е достатъчно на новото правителство да приведе във ход това, което сме подготвили само за 2 месеца. Това е крайно необяснимо", заяви той.

Д-р Божилова обясни, че сайтът е изключително нужен, за да се спрат схемите в процеса на специализация.

"Схемите са при назначенията - мои-твои, наши-ваши. Конкурсният изпит няма определен регламент, по който се случва. На едни места се случва, на други не. Един кандидат бива избиран, друг бива отпращан, пак по неясни критерии, което е недопустимо в европейска държава да се случва по такъв необективен начин", заяви тя.

Още: "Заемете позиция": Младите лекари поканиха кандидатите за президент на протеста си

"В медицината има династии поколения лекари, чиито внуци, синове и дъщери също искат да станат лекари. Аз разбирам позицията на по-възрастните ни колеги да назначат собствените си деца в тези бази. Ако те са най-добре подготвените, аз нямам нищо против. Затова трябва конкурсите за специализация да бъдат обективни", призова още д-р Божилова.

Не пускат младите лекари на обучения

По думите й самият процес по специализация има много стриктен модел, по който да се спазва, но това не се случва.

"Човек трябва да посещава базата, да ходи на модули и на задължителни обучения, на които често не бива пуснан и всичко е една проформа. Една книжка я хвърляш там в едно отделение да ти я подпишат, води се, че си бил там, но не си. А когато този процес се дигитализира, в реално време се вижда всеки какво прави с електронните подписи, които всеки лекар притежава. Нещата може да се изсветлят и нашето обучение да придобие вида, който трябва да има", смята тя.

Още: "Не сме забравили обещанията": Младите лекари обвиниха властта, че са приоритет само на думи, и излизат на протест

Даниел Кипров добави, че специализантите се използват като черноработници, които да покриват смени, и на много места изобщо не ги обучават. Нещо повече - има много случаи, в които по-стари лекари заключват кабинети и ехографи, за да не могат младите им колеги да имат достъп до тях.

Д-р Божилова допълни, че на практика специализантите имат трудности да се обучават, защото ако отидат на задължителните си модули, те отсъстват от отделенията. Така техните ръководители не са особено съгласни да ги пускат на обучения, защото в болниците не остава кой да работи. Когато д-р Божилова е споделила това на министър Ивкова, е получила препоръка тези хора просто да подават сигнали. Според Божилова това е абсурдно, защото не може да се очаква от един специализант да подаде сигнал срещу ръководителя си, който не го пуска на модули, защото след това вероятно специализацията му просто ще приключи.

Минилмални заплати и бонуси по милост и усмотрение

Божилова коментира и заплащането наколегите си.

Още: Управляващите спряха закона за по-високи заплати на медиците

"Това въобще не е за подценяване. Имаме колеги, които до ден-днешен работят на минимална заплата и изцяло разчитат на бонусите, които евентуално шефът ще им даде, но шефът не е длъжен да им ги дава, защото допълнителното материално стимулиране се разпределя по негово желание. Няма повишаване и на нощния труд, който вреди на всички колеги, но те не могат да избягат от него", заяви тя.

Мнозинство, а бездействие

Д-р Божилова беше критична към заявките на властта, които остават неподплатени на дела.

"В момента имаме стабилно мнозинство, което дава заявки, че иска да свърши работа, но същевременно има голямо забавяне и ние не разбираме откъде идва това. Защото министърката на здравеопазването в момента е изключително любезна към нас, диалог има, ние ходим на срещи, видно изглежда, че много ни разбира и ни влиза в положението. Но когато дойде време за резултати и да ни викне и да ни каже какво са направили, всъщност този момент убягва", добави медикът.

В същото време тя упрекна кабинета Радев, че премиерът е обещал да има повишение на заплатите в бюджета на младите лекари, но проблемът е в дефиницията.

"Какво означава млад лекар в България на мен не ми е ясно. Кипров стар ли е вече, като вече не е специализант? Млади лекари, които вече не специализират, ще бъдат ли включени? Специализанти, които са на 50 години и карат втора специалност, ще бъдат ли включени? А за сестри, лаборанти, акушерки, въобще дума не става, няма и приказка. А това също е съсловие, което заслужава достойните си условия на труд", категорична е тя.

"С тотална апатия се подхожда в здравеопазването от много години. Това е и причината да продължава този факт, че половината от новозавършващи български лекари отиват в чужбина", добави д-р Кипров.

Той заяви, че по отношение на условията на труд, заплащане и проблема с дългите смени няма никаква промяна.

"Чуваме само повторения, никакви действия. През това време, вече година и половина, д-р Божилова стана от студент доктор, аз от специализант станах специалист, а в нашата ситуация не се промени нищо", заяви той.

Д-р Божилова заяви, че младите лекари нямат политически пристрастия. "Ние искаме да се върши работа. Кой ще я свърши тази работа, мен дълбоко не ме интересува. Който иска да я върши, който е на власт, да я върши".