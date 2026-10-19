Напрежение около протестите утре: Младите лекари се чувстват заглушени и политизирани

От инициативата на мледите лекари "Бъдеще в България" организират протест срещу буксуващата здравна реформа, който обаче сега съвпада с новия протест срещу властта в центъра на София, също насрочен за утре. Според медиците това съвпадение ще е удар срещу техните искания.

"На 20.10 от 18:00 часа Национален протест "Бъдеще в България" организира протест. Този протест е обявен от близо 10 дни и е пуснат с шествие до Народното събрание, където трябваше да има няколко думи от организатори и привърженици на каузата и да завърши. Преди няколко дни беше обявен и друг студентски протест, именно този на студентите от НАТФИЗ, чиято кауза е важна и заслужава да бъде чута. Техният протест е с шествие от Академията им до МОН (ако не знаете къде е, в сградата на президентството, срещу Ларгото). Днес обаче в същия ден и час бе обявен антиправителствен протест на площад Независимост пред Президентството, организиран от група хора, които смятахме, че подкрепят нашата кауза", обяви едно от лицата на протестиращите млади лекари Василена Киара.

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"Това, което се получава обаче, е заглушаване на нашите теми и опит да бъдем вкарани в антиправителствената линия на тази група хора. Това е некоректно, но и пагубно за нашата кауза. Не съм аз човекът, който ще защитава правителството, все пак и аз постоянно ги критикувам, но каузата ни за по-добро здравеопазване заслужава да не бъде жертва на партийни различия. Заслужава глас, заслужава внимание. Не отнемайте този глас, защото е единствената ни сила", призова тя.

Протестът на младите лекари

"Чухме от министър-председателя, че студентите по медицина и младите лекари са национален приоритет - думи, които оставят горчиво усещане у нас. След предизборните обещания за реформи очаквахме конкретни действия, а не поредните красиви лъжи. Очаквахме специалистите по здравни грижи да бъдат чути. Очаквахме работещ портал за специализации, електронни книжки на специализанта и реформи за справедливо, достойно възнаграждение, съответно на труда и отговорността на професията ни. Очаквахме стимул за младите да изберат тези професии, да изберат бъдещето тук, в България. Очаквахме пациентите да доплащат по-малко. Очаквахме качеството да е стимул, а не количеството. Очаквахме промени... Време е отново да излезем, за да напомним, че не сме забравили обещанията. Че продължаваме да следим действията. Че гласът ни няма да заглъхне само защото времето минава", гласи позицията на протестиращите млади лекари.

"Ние сме тук. Не сме забравили. Не сме се отказали. Защото национален приоритет не се заявява само с думи, той се доказва с действия. Протестът ще се състои на 20.10 (вторник) от 18:00 часа пред Министерството на здравеопазването, след което ще продължи в шествие до Народното събрание, където ще завърши", добавиха те.

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