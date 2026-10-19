Войната в Иран:

Проф. д-р Калоян Давидов е "Лекар на годината 2026"

19 октомври 2026, 23:52 часа 1574 прочитания 0 коментара
Снимка: Пресслужба - Президентство
Проф. д-р Калоян Давидов е "Лекар на годината 2026"

Проф. д-р Калоян Давидов е носителят на Златния приз „Лекар на годината 2026“ на Българския лекарски съюз (БЛС). Призът беше връчен на проф. Давидов от президента Илияна Йотова по време на тържествена церемония в Националния исторически музей. Днес се отбелязва Денят на българския лекар, а тази година събитието съвпада със 125-годишнината от създаването на БЛС.

Проф. Давидов е началник на Клиниката по урология и ръководител на „Простата център“ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед“. Той е сред пионерите на лазерната и роботизираната урология в България. През 2008 г. става първият български хирург, извършил операция на простатата с лазер, а днес заедно със своя екип има опит в над 1300 роботизирани операции.

Като международно признат обучаващ хирург проф. Давидов има значим принос за въвеждането на иновативни технологии, включително изкуствен интелект, триизмерни изображения и добавена реалност при роботизирани операции. Дейността му съчетава високоспециализирана хирургия, научна работа и обучение на млади лекари.

Още: Проф. Николай Габровски е "Лекар на годината 2025"

Постиженията му получават международно признание. През 2018 г. е удостоен със сертификата Master Surgeon of Urology за високо качество на хирургичната помощ, а впоследствие става първият български уролог, избран за обучаващ хирург в международната програма на производителя на роботизираната хирургична система „Da Vinci“.

Сред най-значимите му постижения е разработването, съвместно с неговия екип, на иновативна технология, която съчетава изкуствен интелект, триизмерни изображения и добавена реалност при роботизирани операции. Тя позволява на хирурзите да планират и извършват интервенциите с още по-голяма прецизност, като съхраняват максимално здравите тъкани и намаляват риска от усложнения.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През 2025 г. проф. Давидов, заедно с екипа си, въвежда и нов щадящ метод за лечение на доброкачествено увеличена простата, разширявайки възможностите за лечение на пациентите.

През май 2026 г. проф. Давидов организира и ръководи международно практическо обучение, в рамките на което демонстрира четири сложни роботизирани операции пред специалисти от България и чужбина. Най-съвременните хирургични техники са проследени онлайн от медици от над десет държави.

Още: Каква е разликата между уролог и нефролог?

Наред с лечебната и преподавателската си дейност, той активно подкрепя кампании за профилактика и ранно откриване на урологични заболявания, защото вярва, че добрата медицина започва много преди пациентът да влезе в операционната.

Българският лекарски съюз връчи специалното юбилейно отличие „За принос и заслуги към лекарското съсловие – 125 години БЛС“ на хирурга д-р Добрин Папуров. Д-р Папуров е и дългогодишен председател на Районната лекарска колегия в Търговище.

Специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов“ получи д-р Ивайло Парев – млад лекар, специализант по анестезиология. Наградата носи името на лекаря, който през 1963 г. спасява 47 души от горящ автобус с цената на собствения си живот. Наред с работата си д-р Парев вече 11 години служи като иподякон в църквата „Свето Благовещение Богородично“ в Разлог.

Още: Защо мъжете не трябва да отлагат посещението при уролог?

По време на церемонията бяха връчени и традиционните награди на Българския лекарски съюз в четири категории.

В категорията „Ти си нашето бъдеще“ бяха отличени д-р Василена Топузанска, д-р Винсент Селкински, д-р Светослав Стоянов, д-р Християн Христов и доц. Петър Учиков.

В категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“ бяха отличени д-р Здравко Димитров и д-р Павлина Здравкова.

В категорията „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ бяха отличени доц. Марина Дянкова, проф. Петя Андреева и проф. д-р Никола Колев.

В категорията „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на дадена специалност“ бяха наградени доц. Валерия Хаджийска, доц. Тони Аврамов, проф. Генчо Начев и проф. д-р Евелина Одисеева.

Признание за своя професионализъм, дългогодишна дейност и принос към медицинската общност получиха и лекари, номинирани от районните лекарски колегии в страната.

По време на церемония беше излъчен филм, посветен на 125-годишната история на Българския лекарски съюз.

На церемонията в Националния исторически музей присъстват президентът Илияна Йотова, вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, омбудсманът Велислава Делчева, представители на ръководствата на НЗОК, Българския зъболекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз, лекари, представители на академичната общност и други

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова лекар на годината награждаване церемония уролог
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес