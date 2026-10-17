„Сложете я на сестра ми, аз съм по-корав“: Лекар сподели за отстъпките и недостига на противогрипни ваксини

Недостигът на противогрипни ваксини в България изправя общопрактикуващите лекари пред сериозна морална дилема - на кого да поставят ваксина и на кого да откажат. За проблема предупреди д-р Гергана Николова, заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари пред bTV. „Аз поставям ваксини, не ги доставям. За доставката отговарят други хора. Лекарите ще бъдат поставени пред морално-етичната дилема на кого трябва да откажат поставянето на ваксина“, заяви тя. Още: Противогрипната ваксина Influvac изобщо няма да бъде налична в България

По думите ѝ досега лекарите са можели да насочат пациентите, за които няма осигурени ваксини по националните програми, към аптеките. Сега обаче и там количествата са недостатъчни.

Д-р Николова обясни, че националната програма за профилактика на грипа при деца, която се прилага за първи път в страната, предвижда ваксини за едва 17% от децата в обхванатата възрастова група.

Проблемът с ваксините

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„Ако имам 100 деца, които попадат в тази група, ще получа 17 ваксини“, посочи тя. Според нея процентът включва както назалните, така и инжекционните ваксини. Част от назалните вече са доставени и се поставят в лекарските кабинети.

„Имам колеги, които са поръчали по 500 ваксини за децата в практиките си. Представете си колко деца са записани в списъците“, заяви д-р Николова. Тя подчерта, че проблемът е особено сериозен за децата и възрастните, които не попадат в националните програми и трябва сами да закупят ваксина.

„Те имат право да бъдат защитени. Въпросът е, че нямаме количества, с които да го направим“, каза тя. Лекарката разказа за свои пациенти, които не могат да получат необходимата им защита въпреки желанието си да се ваксинират.

„За мен това не са просто имагинерни числа. За мен това е господин Любен Йорданов, който си поставя ваксина от 10 години, който е преживял инфаркт, инсулт и има пейсмейкър. За него е много важно да има ваксина“, сподели тя.

Особено емоционален е случаят с две деца от практиката ѝ. „Вчера братчето каза: „Сложете я на сестра ми, аз съм по-корав“. Представете си докъде стигаме“, разказа д-р Николова. Тя даде пример и със семейство от Копривщица, което има две деца, едното от които не попада в програмата.

„Това са изключително работливи хора, които се грижат за децата си, работят и си плащат осигуровките. Не знам дали ще можем да осигурим ваксини за техните деца“, заяви тя. Заради недостига у нас българи търсят противогрипни ваксини в съседна Гърция.

Д-р Николова предупреди, че при закупуване на ваксини от чужбина е изключително важно да бъдат спазени условията за транспортиране и съхранение. „За нас винаги е проблем, когато ваксината се купува от друго място, защото не знаем как ще бъде транспортирана до страната и дали ще се запази така наречената студена верига“, обясни тя.

По думите ѝ ваксините трябва да се пренасят в специални хладилни чанти с подходящи охлаждащи елементи. „Некоректно е да си сложиш ваксината в джоба и да обиколиш половин София с нея. Тя трябва да се съхранява на студено“, предупреди лекарката.

Тя даде пример с човек, който купува ваксина от Гърция, поставя я в автомобила си и пътува четири часа при включено отопление. „Ще я пренесе за четири часа на 23 градуса и вече няма да има смисъл да бъде поставена“, заяви д-р Николова.

Според нея неспазването на температурните изисквания може да компрометира ефективността на препарата. В съседна Гърция противогрипни ваксини има. По данни на държавната телевизия ЕРТ са поръчани повече от 3 милиона и половина дози и се доставят поетапно.

Около една трета вече са в аптеките. Докато в България хората търсят начини да се снабдят с противогрипни ваксини, в съседна Гърция аптеките вече обслужват желаещите да се имунизират. На 1 октомври гръцкото здравно министерство обяви начало на ваксинационната кампания. От проверка става ясно, че ваксини в аптечната мрежа има, като за децата са предвидени около 200 хиляди назални дози.

Ваксината може да бъде поставена при лекар или при фармацевт, като задължително се регистрира електронно в националния център. Тя е безплатна за всички, които имат гръцки здравен номер. „Всяка година си поставям, и тази ще си сложа новата RSV ваксина. В аптеката ми я поставят безплатно“, казва Костас.

„Тази година няма да се ваксинирам. Предните години се ваксинирах при лекаря ми“, казва Христина. За свободна продажба ваксините струват между 6 и 20 евро, в зависимост от марката. Назалните ваксини за деца са обикновено с поръчка и струват около 27 евро.

Междувременно в страната е регистриран и първият смъртен случай за сезона, свързан с грип тип А.

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