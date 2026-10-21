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Специалисти призовават: Антидот на фентанила да се продава свободно в аптеките

21 октомври 2026, 20:46 часа 829 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Специалисти призовават: Антидот на фентанила да се продава свободно в аптеките

Европейската агенция по лекарствата одобри назален спрей налоксон, медикамент, който спасява живот при предозиране, най-често с фентанил. Агенцията препоръчва на страните членки, спреят да бъде разрешен за свободна продажба в аптеките. В същото време в България все още налоксонът не е вписан в позитивния лекарствен списък. Министерството на здравеопазването и МВР търсят спешно решение с доставката на животоспасяващия медикамент.

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Спешните медици най-добре виждат нарастващата заплаха от бързо настъпващия фентанил. Д-р Алекова почти не помни дежурство, без да се е налагало да използва животоспасяващото лекарство. "Налоксонът влиза в нашата практика почти всеки ден. За 24 часа може би от един до два пъти има нужда да се използва", каза тя пред БНТ.

В спешната чанта има само ампули от медикамента, който се прилага инжекционно. "Защото в тази му форма той най-бързо действа. В зависимост от количеството на опиоид, който е приет може да се постави не само една ампула, може да бъдат поставени две за определен период от време разбира се", каза още д-р Таня Алекова, лекар в Спешна помощ – София.

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Доставките на този медикамент обаче от доста време са силно затруднени. Само един производител е получил разрешение за употреба у нас, но той няма интерес да го регистрира.

Въпреки това, от здравното министерство заявяват, че са осигурили достатъчни количества налоксон за всички спешни отделения в страната поне за година. Купуват го през болници като нерегистриран у нас продукт. Но смятат, че свободната продажба на назалния спрей, препоръчан от Европейската агенция по лекарствата ще промени и интереса на търговците към нашия пазар.

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Притежателят на разрешението за употреба у нас заяви, че няма пречки да го регистрира при новия режим. Продажба по аптеките може да се очаква не по-рано от 5 месеца. И фармацевтите не виждат никакъв проблем в свободния достъп.

"Той не носи никакви рискове сам по себе си. Значи той е антагонист, антагонистите блокират рецептори. Понеже опиоидните пептиди в нашето тяло, те са свръх специализирани, блокирането на техните рецептори не води до нищо негативно", обясни чл.-кор. проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичен факултет в Софийския университет.

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Освен че назалният спрей е лесен за употреба, той със сигурност може да увеличи шансовете на зависимите в случаите на предозиране. "Идеята е да имаш достъп. Защото когато настъпи остра интоксикация, въпрос на време е човекът да умре. Потиска се дихателният център", добави проф. Д-р Момеков.

Фентанилът у нас се разпространява с висока скорост. От първата му поява през 2024-та, сега следите му се откриват в 17% от използваните спринцовки в София, 94% в Пловдив. Смъртните случаи след предозиране са над 100.

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Наркотици дрога фентанил професор Георги Момеков Антидот Налоксон
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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