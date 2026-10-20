Кой дестабилизира Европа? Анализ на Кузман Илиев (ВИДЕО)

Във Франция има изключителни социални проблеми, които са в основата на тези протести. Това заяви в предаването Студио Actualno икономическият анализатор и лидер на “България може”, Кузман Илиев, коментирайки бунтовете във Париж и други европейски градове.

Към вълната от протести се прикрепят хора, които се възползват да си върнат на Франция за колониалната история на страната. Донякъде властта започна да яхва цялото това напрежение и да го насочва, коментира Илиев.

Според него има желание протестът да се ескалира, и то от представителите на управлението. Големият проблем е, че Франция обеднява, счита Илиев. Още: Пламен Димитров: Ударите в Черно море няма да спрат, България и Румъния трябва да са готови с реакция (ВИДЕО)

Той посочи, че още един от проблемите е свързан с невъзможността европейските граждани да имат жилище. След това тези хора още по-трудно зареждат автомобила си. Хората обедняват и ескалацията много лесно се подпалва в такава ситуация. Макрон, правителството в Италия, в Белгия - навсякъде има проблеми. Към това добавете и изключително неефективната енергийна политика, посочи Кузман Илиев.

Той подчерта, че става дума за колосална грешка на европейското лидерство, което прави всичко възможно да си купи социален мир. Всичко това обаче се променя, когато цените на газа и другите горива тръгнат нагоре.

Този модел на щедра социална държава с много дълг доведе до всичко това, подчерта още Кузман Илиев.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.