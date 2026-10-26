От какво зависи развръзката на балотажа: Говори Боряна Димитрова (ВИДЕО)

От какво зависи развръзката на балотажа на 1 ноември, когато ще изберем президент? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори социологът от агенция “Алфа Рисърч “ Боряна Димитрова. Според нея зависи от това къде ще насочат гласовете си участвалите в първия тур и дали огромният дял неучаствали ще решат да гласуват: “Различни развръзки са възможни. Според последните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) и екзитполовете, и паралелните преброявания, говоря на “Алфа Рисърч“ и на други колеги, показаха тази малка дистанция от 2-3%, така че всички български граждани бяха добре информирани поне в изборния ден за съотношението на силите. Една разлика от 37-40 хиляди гласа, колкото е дистанцията между първия и втория е много лесно преодолима и тя е преодолима по различни начини. Още: Социолог: С 99,9% вероятност ще има балотаж на президентските избори

Разочарование от “Прогресивна България“

От какво се разочароваха българите – дали от правото си на гласуване, или от политическата сила, за която подадоха гласа си. Да, това са две основни интерпретации, има и една трета, която чувам от анализатори, близки до “Прогресивна България“(ПБ). Те казват, че вотът бил персонален неуспех, да не използвам по-силна дума, на кандидатката Илияна Йотова, а не на ПБ.

Колаж БГНЕС

Давате си сметка, че в тези и следващи вече предизборни дни стремежът е да се минимизират щетите, защото най-голяма загуба печели, или търпи ПБ с около 900 хиляди гласа, вчера вече беше коментирано, това е един много, много сериозен проблем, който ги изправя вече пред различни интерпретации. Ние нямаме директни индикатори, но имаме индиректни.“ Още: Валерия Велева: Сценарият е Гюров - президент, а Асен Василев - премиер (ВИДЕО)

Гюров - Кандев с повече гласове от ПП-ДБ през април

Боряна Димитрова обърна внимание, че това се случва в период на спадаща покдкрепа към правителството на Румен Радев. Спадът е по отношение на различни политики и е отразен в проучване на “Алфа Рисърч“ от август по повод стоте дни на правителството. Според нея има много сериозен дял в този отказ от гласуване най-малко скептицизъм към постигнатите в момента резултати спрямо ангажиментите на ПБ. Спад има, но той не е равномерен, отбеляза социологът и даде пример с това, че от ПБ не излизат да гласуват 900 хилади, от ГЕРБ – една трета и от ДПС има много. Но двойката Гюров-Кандев печели повече гласове, отколкото ПП-ДБ през април. При кого от двамата участници в балотажа ще отидат гласовете на другите неуспели кандидати, ще научите от видеоматериала. Още: Гюров добавя близо 80 000 гласа над тези за ПП-ДБ, Йотова губи 900 000 спрямо "Прогресивна България"