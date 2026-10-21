Русия няма да атакува в Черно море до изборите у нас: Добромир Живков обяснява (ВИДЕО)

Има противоположни тенденции за това колко българи ще излязат да гласуват в неделя. Наблюдаваме обаче една засилваща се неудовлетвореност у харата заради цените и покупателната способност. Това заяви в предаването Студио Actualno социологът от “Маркет Линкс” Добромир Живков, коментирайки новото проучване на агенцията.

Цялото това неудовлетворение обаче се прехвърля и върху евентуалното гласуване. Другата, противоположната посока, е свързана с опасенията за националната сигурност. Това също кара българите да обръщат повече внимание на политическите теми: това действа положително към избирателната активност, каза Живков.

Той напомни и че голяма част от избирателите вземат решение дали и за кого да гласуват в последните два дни преди вота. Разделението по темата “Путин” и външнополитическите теми активно присъстват и на тези избори, подчерта Живков. Той каза, че реториката, която използва Радев, на моменти прилича на тази на Кремъл. Виждаме, че и настоящият президент и кандидат за такъв също следва тази позиция. Мисля, че Русия няма да атакува до балотажа в Черно море. Няма да видим такива атаки. Тя може да ги засили след това, но в момента няма да има такова напрежение, изрази мнение Живков.

Той посочи, че вижда корелация между атаките в Черно море и предстоящите избори в България. По думите на Живков държавата не е показала достатъчно адекватно, че реагира на тези атаки.

Националното проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и “Маркет ЛИНКС”, е проведено сред 1006 лица над 18 г. в страната в периода 13 - 19 октомври 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.