За кого ще гласуват електоратите на ГЕРБ и ДПС на президентския вот: Говори Любомир Стефанов (ВИДЕО)

За кого ще гласуват електоратите на ГЕРБ и ДПС на президентския вот на 25 октомври и на евентуалния балотаж в контекста на арестите на кметове на Делян Пеевски и размяната на “любезности“ на тема олигархия и управление между премиера Румен Радев и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори политологът и университетски преподавател Любомир Стефанов: “Според мен кампанията беше и е не само да се държи този вот за “Прогресивна България“, който Радев създаде, но не е ясно дали е партиен, или не, и г-жа Йотова е продължение на тази логика, но да се демотивира и отстрани факторът електорат на ГЕРБ и ако може, този на ДПС. Арестът на знакови фигури от Движението за права и свободи ще бъде разказан като борба с мафията, може би. Още: "Като няма хляб, зрелищата работят до едно време": Борисов призова Радев да работи (ВИДЕО)

Неочаквани 150 хиляди гласа

Защото ако нямат доказателства, ще се вкарат в онзи сюжет с ареста на Борисов от Кирил Петков и Бойко Рашков. И после само добрата воля на Борисов не прати ония горните двама на съд. И не само в България, а къде ли не. И не го казвам аз, казва го Държавният департамент на САЩ – че това граничи с политическа репресия. Ако това остане така, с електората на ДПС по-голяма услуга не можеха да му направят. Имена на кандидати не можем да казваме, нали? И единият от кандидатите, които са в челото на класациите, рязко ще се обзаведе с едни 150 хиляди гласа, за които не си е и мечтал.

Снимка БГНЕС

Още: Тома Биков: Времето за толеранс към правителството приключи От друга страна такъв директен удар с очертаващи се местни избори в тези места, без тези хора, “Прогресивна България“ как си представя, че ще ги спечели, не знам. Алтернативни структури не може да направи. За справка питайте ГЕРБ, питайте БСП, питайте НДСВ, кой ли не, точно в тези места, където са тези арести, дали някой е спечелил нещо някога.

Борисов взима завой

Идеята беше електоратът на ГЕРБ да бъде разкаран от уравнението, просто да бъде вкаран в кохортата негласуващи. Още: Черен лебед може да разцъфне като феникс: Политолог и социолог за президентския вот Само че Борисов се усети навреме и от това партията няма да издига кандидат, много успешно взима завоя, може би защото се е научил, защото има инстинкти, които му идват свисше, или защото е започнал да слуша умни хора, да изглежда, че не само той, но и партията има позиция. И то много лесно може да бъде припозната в коя посока отива.“

Според Любомир Стефанов на практика предизборна кампания за президентския вот няма: “Прави ми впечатление, че инициативните комитети май се явяват аватар, или по-скоро кандидатът е аватар на инициативния комитет. Хората в инициативния комитет имат да кажат всичко, кандидатът отива да се снима, или да прави разни други неща“

Още – във видеоматериала. Още: Атаките в Черно море тревожат българите: Проучване на "Маркет линкс" преди президентския вот