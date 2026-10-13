Армен Назарян: Станке, подай си оставката! Валентин Йорданов: Няма да търсим реваншизъм

Напрежението в българската борба достигна нова точка броени дни преди извънредното Общо събрание на федерацията на 17 октомври. Двукратният олимпийски шампион Армен Назарян отправи директен призив към настоящия президент Станка Златева да подаде оставка, докато кандидатът за поста Тодор Ангелов предупреди, че очаква провокации по време на събранието. На пресконференцията присъстваха още легендарният Валентин Йорданов и бизнесменът Гриша Ганчев.

"Станке, покажи морал!"

Назарян не спести критиките си към управлението на федерацията и отношението към натурализираните състезатели. "Станке, подай си оставката! Това не може да продължава повече, покажи морал. Този нацизъм спрямо чужденците. Те са много силни, натурализирани ли са. Не може да ходят като туристи", заяви олимпийският шампион.

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Тодор Ангелов също постави акцент върху бъдещето на състезателите, останали извън националния отбор. "Без Новиков, Едмонд и Кирил няма как да стигнем до медали на Световното", категоричен беше кандидатът за президент.

Той изрази надежда тримата да получат възможност да участват на световното първенство и подчерта, че натурализираните борци вече са доказали качествата си с олимпийски медали за България.

Валентин Йорданов призова за обединение

Легендарният Валентин Йорданов обеща да продължи да помага на българската борба независимо от резултата от изборите. "Няма да търсим реваншизъм, ако спечелим. Целият ми живот е минал в борбата. Правя го от удоволствие. Не трябва да падаме на такива нива", заяви той. Йорданов постави сред приоритетите ясните правила за подготовка и подкрепата за клубовете и младите състезатели.

От своя страна Ангелов обяви, че основната му цел е да обедини разединената борба, но призна, че е подготвен за евентуални провокации по време на съботното събрание. "Готов съм за провокации в събота, да", заяви той.

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