"Бъдеща звезда": Шампион от Формула 1 обяви Никола Цолов за следващото голямо име

Звездата на Формула 1 Ландо Норис попадна на карта с лика на българския лъв Никола Цолов и реагира с видимо вълнение. Британецът отвори пакетче с колекционерски карти, посветени на моторните спортове, а находката му се оказа особено интересна заради потенциала на младия състезател. Норис не скри радостта си, когато видя картата на Цолов.

Впечатляващите резултати на Никола Цолов във Формула 2 го поставят сред най-перспективните млади пилоти

„99 от 99 на Цолов! Изтеглихме последната бройка от серията за потенциална бъдеща звезда във Формула 1!“, възкликна британецът.

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Признанието на световния шампион за таланта на Цолов идва на фона на множеството спекулации относно бъдещето на пилота. Към момента българинът заема второ място във временното класиране на Формула 2, а основният му конкурент и лидер в подреждането Рафа Камара вече намери своето място във Формула 1.

За следващия сезон остават три свободни позиции в най-престижната автомобилна надпревара - две в Рейсинг Булс и една в Хаас. Силното представяне на българина във Формула 2 го поставя сред имената, които привличат внимание в контекста на бъдещите решения на Ред Бул.

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