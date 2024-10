Двоен триумф за Ферари в САЩ! Спорно наказание остави Норис зад Верстапен

Отборът на Ферари постигна двоен триумф в Гран при на САЩ от Формула 1, след като Шарл Льоклер доминира в състезанието и финишира първи, а неговият съотборник Карлос Сайнц завърши на втора позиция. По-голямата драма обаче дойде в битката за третото място, където в крайна сметка се класира Макс Верстапен.

Пилотът на Ред Бул спори до последно за място в топ 3 с основния си конкурент за титлата Ландо Норис. Пилотът на Макларън, който стартира от полпозишън, се сблъска с Верстапен още в първата обиколка, а войната между тях на пистата продължи до самия финал.

Норис обвини Верстапен, че го е избутал от пистата. В края на състезанието състезателят на Макларън успя да изпревари Макс, но впоследствие бе наказан от FIA с 5 секунди за това, че е взел преимущество извън състезателната писта. Наказанието породи противоречиви мнения.

Някои смятат, че Верстапен е избутал Норис извън пистата, заради което пилотът на Макларън не е имал друга опция. За подобно действие - изблъскване на противник извън пистата, Джордж Ръсел получи наказание. В крайна сметка Верстапен успя да увеличи преднината си пред Норис на 57 точки, а до края на сезона остават пет състезания.

so Russell gets a penalty for forcing a driver off the track . Verstappen does the same, and Norris gets a penalty for gaining advantage off the track. What absolute bo***cks. The FIA never learn. #RedBullCheats #USGP pic.twitter.com/buwtsk6TvR