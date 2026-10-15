Карлос Насар: "Не аз фалирах федерацията, постъпката на Стефан Ботев е грозна и ми влияе"

Карлос Насар вече отпътува за Нинбо, Китай, където ще се проведе Световното първенство по вдигане на тежести. Той говори пред медиите за своята нагласа за турнира. Насар засегна и другата актуална тема, свързана със смяната на властта в Българската федерация по вдигане на тежести и опита на вече бившия президент Стефан Ботев да я обяви в несъстоятелност. Щангистът заяви, че това е грозна постъпка от страна на Ботев и влияе на мотивацията му.

Карлос Насар: "Оставаме без финансиране на подготовката"

"Не съм я фалирал аз тази федерация. Това е много грозна постъпка. Това не е обикновен фалит на фирма, това означава, че ние спортистите трябва да се състезаваме под неутрален флаг. Оставаме без финансиране на подготовката. Тези момчета и момичета няма да станат милионери, като си вземат заплатите. Те съзнателно са решили да си трошат кокалите за България. Това му е животът на спортиста. Не вярвах, че познавам такъв човек, който е готов да направи това. Стефан Ботев е голям шампион във вдигането на тежести и ако го видя, бих го поздравил. Но постъпката му е грозна", каза Насар.

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"Ситуацията цялостно е неприятна"

"Случващото се не вреди на мотивацията ми, защото аз това го правя заради България. Министърът на спорта направи и невъзможното, за да участваме на световното първенство. Трябва да благодаря и на моите спонсори и на всички хора, които ме подкрепят. На Асен Златев (новия президент на БФВТ) му благодаря за добродетелите, които има. Ситуацията цялостно е неприятна. Аз не я усещам чак толкова много заради моите спонсори, които не са ме оставили за нито един ден. Аз липси не съм имал. Министерството на спорта също покри голяма част от нуждите на състезателите. Вярвам, че ще преминем през това нещо. Аз винаги съм оптимист и гледам да правя каквото мога за вдигането на тежести.

Наследството, което са ни оставили нашите шампиони, ни задължава. Спортът е първото нещо, което в днешно време ни дава поводи за гордост и не смятам, че единици хора трябва да го убиват", завърши Насар.

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