Карлос Насар за Световното първенство в Китай: "Здрав съм като бик, целта ми е да съм шампион"

Олимпийският шампион във вдигането на тежести Карлос Насар изрази пълна увереност, че ще спечели титлата и на Световното първенство в Нинбо, Китай, въпреки здравословните проблеми, които са го споходили през последния месец. Насар замина за азиатската страна заедно с екипа си с полет през Истанбул, а останалата част от националите ще заминат по-късно за шампионата, който започва на 27 октомври.

Карлос Насар: "Около 10-15 дни се борих с бактериална инфекция"

"Имах доста неприятни ситуации в последните 30 дни. Надявам се да няма какво да ме притесни за световното първенство. Сигурен съм, че ако съм здрав, ще си свърша работата", каза Насар пред репортерите. "На мен чуждите очаквания не ми тежат, защото и моите са такива. Аз като дете съм влязъл в училище с българския химн и не отивам за нищо по-малко от него", добави действащият световен и европейски шампион. "Около 10-15 дни се борих с бактериална инфекция. След това имах вирусна инфекция. Впоследствие получих контузия при инцидент.

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"Аз съм върховният хищник"

Имах скъсана фасция на крака и спукана вена. Беше болезнено, но сега съм здрав като бик", сподели спортист №1 на България. Той добави, че не се плаши от конкуренцията, въпреки тези проблеми. "В последните години съм доказал, че аз съм върховният хищник във вдигането на тежести, така че конкуренцията да мисли какво ще прави. Първата ми цел е да бъда световен шампион. Последните 30 дни бяха наистина доста трудни за мен. Ако имам възможност, имам сили и ако се налага, тогава ще правя световен рекорд", каза още Насар.

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