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Кирил Милов, Семен Новиков и другите борци на ЦСКА са в списъка за Световното

20 октомври 2026, 21:23 часа 777 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кирил Милов, Семен Новиков и другите борци на ЦСКА са в списъка за Световното

Имената на олимпийския шампион Семен Новиков и европейския първенец Кирил Милов се появиха в предварителните списъци на Международната федерация по борба UWW за предстоящото световно първенство в Казахстан наред с други състезатели от ЦСКА. Това означава, че България ще бъде с почти пълни отбори при мъжете на турнира. Както е известно, доскоро Новиков, Милов и останалите борци в класически стил на ЦСКА не изпълняваха разпоредбите на БФ Борба за централизирана подготовка и съответно не бяха регистрирани за турнира.

Тодор Ангелов е разширил българския състав

През изминалата събота обаче клубовете, които членуват във федерацията избраха кандидатурата на Тодор Ангелов, който обяви, че е провел предварителни разговори с UWW за разширяване на българския състав. Все още не е ясно дали именно Ангелов и новият УС са успели да регистрират борците на ЦСКА, или това се е случило в последните дни на управлението на Станка Златева, но имената на националите вече са в предварителните отбори. От федерацията публикуваха съобщение в неделя, че именно Златева е поискала регистрацията.

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Кирил Милов

Само една жена ще представя България

Освен Новиков и Милов на Световното първенство България най-вероятно ще бъде представена още от Едмонд Назарян, Абу-Муслим Амаев, Стефан Григоров, Стоян Кубатов и Димитър Георгиев. В свободния стил са Магомед Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев, Шамил Мамедов, Микяй Наим и Георги Иванов. Съставът е орязан само откъм състезателки при жените, като за шампионата на планетата е регистрирана единствено Биляна Дудова.

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борба Кирил Милов Световно първенство по борба Семен Новиков
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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