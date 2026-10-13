Нова ера за олимпийския спорт у нас? Весела Лечева обяви ключово споразумение

Българският олимпийски комитет (БОК) и Българският спортен тотализатор (БСТ) обявиха дългосрочно партньорство, насочено към финансовото подпомагане на родните спортисти през настоящия олимпийски цикъл. Споразумението ще бъде със срок до края на 2028 година, като конкретните финансови параметри предстои да бъдат оповестени. Основната цел е да се осигури по-голяма предвидимост в подготовката на българските олимпийци за следващите големи международни състезания.

Край на договорите година за година

Партньорството беше представено с участието на председателя на БОК Весела Лечева, министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и изпълнителния директор на БСТ Тервел Пенков. Според Керязов за първи път двете организации сключват подобно дългосрочно споразумение, което е резултат от съвместната им работа през последните четири месеца.

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"Целта е да се гарантира спокойствието на нашите олимпийци в предстоящата олимпийска година. Надявам се, че средствата ще бъдат в полза на всички спортисти", заяви министърът.

Весела Лечева подчерта, че досегашният модел на финансиране е разчитал на договорености за отделни години, докато новият подход създава по-устойчива основа за планиране. "Подкрепата трябва да е през целия олимпийски цикъл, надявам се договорът да бъде и за годините напред", коментира председателят на БОК.

Финансовите параметри предстои да станат ясни

Изпълнителният директор на БСТ Тервел Пенков определи тотализатора като естествен партньор на Министерството на младежта и спорта и Българския олимпийски комитет. Макар срокът на договора вече да е известен, размерът на средствата и механизмът за тяхното разпределение все още не са обявени.

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