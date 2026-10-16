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След две големи титли: 17-годишна българска сензация получи подкрепа от МОК

16 октомври 2026, 11:30 часа 1269 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След две големи титли: 17-годишна българска сензация получи подкрепа от МОК

Една от най-големите надежди на българската лека атлетика Виктория Ангелова получи ново признание след впечатляващия си сезон. 17-годишната състезателка в тройния скок е одобрена за стипендия по програмата "Олимпийска солидарност" на Международния олимпийски комитет (МОК), насочена към подготовката за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Кандидатурата ѝ е подадена от Българския олимпийски комитет преди месец и е получила одобрение след консултация със Световната атлетика.

Две титли и рекорд за Виктория Ангелова 

Младата българка изпраща изключително успешна година, в която спечели европейската и световната титла за девойки в тройния скок. През юли Ангелова триумфира на Европейското първенство в Риети, Италия, с постижение от 13,98 метра. Резултатът е нов рекорд на шампионатите в съответната възрастова група и най-добро постижение в света за сезона при девойките. По-малко от месец по-късно тя затвърди отличната си форма и на Световното първенство в Юджийн, САЩ, където спечели златния медал с 13,91 метра. 

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Виктория Ангелова

"Включването в програмата "Олимпийска солидарност" дава нова възможност за развитие на Виктория. Надявам се тя да продължи по същия начин и на Игрите в Лос Анджелис, или на тези в Бризбейн да е сред призьорите в дисциплината", заяви председателят на БОК Весела Лечева.

Общо 12 български спортисти с подкрепа от МОК

С включването на Ангелова стипендиантите по програмата за Лос Анджелис 2028 стават 12, представители на девет вида спорт. Те получават целево финансово и логистично подпомагане чрез БОК. Сред одобрените са още Петър Мицин, Пламена Миткова, Йоана Илиева, Яница Динева, Валентина Георгиева, Рами Киуан, Десислава Ангелова, Иван Димов, Христо Христов, Стоян Кубатов и Ивайло Тисов.

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Лека атлетика Виктория Ангелова
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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