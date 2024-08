Ужас в Париж: Словашка плувкиня колабира след състезание

Ужасяващ инцидент беляза сериите на 200 метра съчетано плуване при жените на Олимпийските игри в Париж, след като словашка състезателка колабира след своята серия. Става въпрос за 21-годишната Тамара Потоцка.

Потоцка плува в трета серия като финишира на седмо място – на 4,30 секунди от победителката Съмър Макинтош от Канада. Словашката плувкиня излезе от басейна и секунди след това колабира. Към нея веднага се спусна медицински екип, който я качи на носилка с поставена кислородна маска и я откара в близка болница.

