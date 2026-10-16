Утвърдиха новия национален отбор по художествена гимнастика за жени

Българската федерация по художествена гимнастика утвърди състава на националния отбор жени - индивидуално, за 2027 година. Решението е взето от Управителния съвет по предложение на старши треньора на тима Бранимира Маркова. В списъка попадат общо 10 състезателки, които ще се подготвят по два различни режима. Седем от гимнастичките ще тренират централизирано, а останалите три ще провеждат подготовката си децентрализирано.

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Сред имената в националния отбор са водещите български гимнастички Стилияна Николова и Ева Брезалиева. В състава попадат още Яница Динева, Деа Емилова, Сияна Алекова, Анастасия Калева, Антоанета Цанкова, Дара Стоянова, Олександра Шалуева и Алекса Рашева. Разпределението на състезателките по групи определя и начина, по който ще протича подготовката им през следващата година. Решението бе официално утвърдено чрез Протокол №449 от 25 септември 2026 година, Решение №1.

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Пълен състав на националния отбор за 2027 година:

Централизирана подготовка: Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Яница Динева, Деа Емилова, Сияна Алекова, Анастасия Калева, Антоанета Цанкова

Децентрализирана подготовка: Дара Стоянова, Олександра Шалуева, Алекса Рашева

Разпределението между централизирана и децентрализирана подготовка определя по какъв начин гимнастичките ще провеждат тренировъчния си процес. При централизирания модел състезателките се подготвят заедно в рамките на националния отбор, докато при децентрализирания подготовката им се осъществява извън общия тренировъчен режим заедно с личния им треньор.

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