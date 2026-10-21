Американската хип-хоп легедна Xzibit идва за концерт в София на 15 ноември

Предстои епична хип-хоп вечер с участието на една от най-емблематичните фигури в световния рап и специални гост-изпълнители

Xzibit е роден в Детройт, но е изградил легендарния си статут на Западното крайбрежие (West Coast). Той се утвърждава като едно от най-разпознаваемите и влиятелни имена в световната хип-хоп култура.

Музикален пробив и класически албуми: С издаването на знаковия си дебют и последващи шедьоври като "Restless" и "Man vs. Machine", той печели огромно търговско признание и работи тясно с титани като Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg и Ice Cube.

Световна слава извън музиката: Милиони фенове по света го познават и като харизматичния водещ на култовото световно риалити шоу "Pimp My Ride" по MTV, както и с успешната си актьорска кариера в холивудски продукции като "Осмата миля" с Eminem, "Gridiron Gang" и сериала "Empire".

След дългоочаквано завръщане, Xzibit издаде соловия си албум "Kingmaker", събиращ гост-изпълнители като Ice Cube и Busta Rhymes и демонстриращ зрял лиричен стил, натрупан през десетилетията на сцената.

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Какво да очакват феновете в София

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Концертът в Pirotska 5 Event Center на 15 ноември ще предложи на българските почитатели избухващо шоу, изпълнено с чист адреналин и сурова енергия от златната ера на американския хип-хоп.

На сцената ще прозвучат както чисто нови парчета от актуалния проект "Kingmaker", така и безсмъртни световни класики като "X", "Multiply", "What's the Difference" и "Paparazzi".

За максимално наелектризиране на атмосферата преди появата на хедлайнера, публиката ще види на сцената емблематичния български рапър СПЕНС (SPENS) и DJ Chukee.

Събитието предоставя както стандартни билети за правостоящи, така и специален ВИП балкон с гарантирани места за най-верните фенове. Концертът е 16+, което означава, че лицата под 18 години трябва да бъдат с придружител.

Билети за концерта на Xzibit ще откриете на www.gotobeat.com.