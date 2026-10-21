Боян Тодоров представя дебютния си албум "Квартал Носталгия" (ВИДЕО)

На 6 ноември Боян Тодоров официално представя своя дебютен албум "Квартал Носталгия" - личен проект, зад който стоят две години неуморен труд, безсънни нощи и желанието да създаде музика, която докосва, връща спомени и събира хората около общи чувства. Заедно с премиерата на албума изпълнителят разкрива и неговата обложка, дело на The Trackers и Петър Станчев (Peshka One).

Албумът включва 14 авторски песни, вдъхновени от българската поп и джаз музика на 90-те, 2000-те и 2010-те години. "Квартал Носталгия" е моята сбъдната мечта. Песните вътре са различни, точно като нас - хората. Но всички те се обединяват под общата концепция за носталгията като чувство, което ни връща някъде там - в любим момент, на любимо място, с любими хора", казва Боян.

За да допълни визуалния свят на "Квартал Носталгия", Боян Тодоров ще представи и артистични визуализации към всяка от 14-те песни в албума. Те са създадени отново от Петър Станчев (Peshka One) в сътрудничество с The Trackers и надграждат концепцията на проекта, като придават на всяка песен собствен визуален характер. Така "Квартал Носталгия" се разгръща не само като музикално, но и като цялостно аудиовизуално преживяване.

Още на 5 ноември, ден преди официалното излизане на албума, Боян Тодоров кани публиката в своя "Квартал Носталгия" с концерт в Бар Петък от 21:00 ч. Събитието ще даде възможност на присъстващите да чуят ексклузивно песните от дебютния проект, изпълнени на живо с цял бенд музиканти, както и да станат част от една специална вечер с няколко изненадващи гост-участия.

"Обещавам да бъде топло, уютно и динамично!", казва Боян Тодоров, отправяйки покана към всички, които искат да станат част от неговия музикален свят. "Квартал Носталгия" излиза официално на 6 ноември и се разпространява от Warner Music чрез Орфей Мюзик.

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