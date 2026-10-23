D2 превърнаха София в рок експлозия: Препълнена зала, пееща публика и еуфория до последния акорд

В четвъртък вечер група D2 покориха София с концерт, който превърна Pirotska 5 Event Center в сцена на неудържима рок енергия, мощни емоции и пееща в един глас публика. Билетите за събитието от националното турне "100 години TOUR" бяха разпродадени почти месец предварително, а снощи залата събра стотици фенове, които пяха заедно с музикантите от началото до края.

Фотограф: Юлиан Савчев

D2 вдигнаха градуса до максимум с песни, превърнали се в емблема на българската музика. Дичо, Димитър Кърнев, Александър Обретенов, Васил Вутев, Радостин Василев и Краси Тодоров се раздадоха на сцената, а публиката им отвърна с неподправена страст, мощни гласове и еуфория, която не стихна до последния акорд. Всеки припев събираше стотици гласове, всяко изпълнение носеше нова вълна от емоции, а границата между сцена и публика изчезна.

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Специален гост на вечерта беше Део, който се присъедини към групата за изпълнението на общите им песни. Любимите парчета предизвикаха бурни реакции и бяха посрещнати с пеене и аплодисменти от препълнената зала. Началото на музикалната вечер постави младият Филип Донков.

Концертът остави след себе си усещането за вечер, в която музиката се преживява с пълна сила. Фурорът в Pirotska 5 Event Center показа, че песните на D2 продължават да събират публика, която не просто ги знае, а ги пее и изживява с цялото си сърце.

След фурора в София D2 продължават националното си турне "100 години TOUR" с концерт в Русе на 25 ноември в Канев център. Очаква се публиката край Дунава също да се потопи в света на любимите песни, силните емоции и рок енергията, с които групата превръща всяка среща с феновете в специално преживяване.

Турнето се осъществява с подкрепата на Спорт Тото – "Заедно за българския спорт и култура", и Министерство на младежта и спорта.