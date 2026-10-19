Класиката "Сам вкъщи" на голям екран със симфоничен оркестър на живо в София

Какво е Коледа, ако не си гледал "Сам вкъщи"? Този път обаче няма да го гледаме на дивана у дома. На втория ден от Коледа, 26 декември 2026 г., най-обичаната семейна комедия ще бъде показана на голям екран в Зала 1 на НДК, а номинираната за "Оскар" музика на Джон Уилямс ще прозвучи на живо в изпълнение на детския хор "Таласъмчета" и голям симфоничен оркестър.

Световният кино-концертен феномен, разпродал зали като Royal Albert Hall в Лондон и O2 Universum в Прага, идва за първи път в София по покана на BG Sound Stage.

Вечната коледна магия, преродена на живо

"Home Alone in Concert" е грандиозен визуален и звуков шедьовър, който съчетава вечния хумор на филма от 1990 г. с мощта и елегантността на живата симфонична музика.

Ще гледаме целия филм на гигантски екран, докато виртуозните музиканти вдъхват живот на всеки комичен момент. От шеметните бели на Кевин с "Мокрите бандити" до превърналите се в световни коледни химни "Somewhere in My Memory" и "Star of Bethlehem" - очаква ни изживяване, което ще ни накарат отново да се посмеем.

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Именно това съчетание на хумор и топлота превръща "Сам вкъщи" в коледна традиция за различни поколения. Кино-концертът е покана както към онези, които знаят репликите наизуст, така и към децата, които тепърва ще открият приключенията на Кевин.

Геният зад мелодиите: Джон Уилямс

На сцената в София ще оживее музиката на носителя на 5 награди "Оскар" и над 50 номинации - Джон Уилямс (създател на вечните теми за Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones и Jurassic Park). Неговият саундтрак за "Сам вкъщи" носи от десетилетия веселото настроение около Коледа и буквално се е превърнал в символ на празничния дух по целия свят.

Вземете семейството си, поканете приятели и всички, които искат да се посмеят – на 26 декември 2026г, в зала 1 на НДК. Билети се продават в мрежата на more.com.