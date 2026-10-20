Les Itinérantes с първи концерт в София на 23 октомври

Gotobeat и емблематичният клуб "Строежа" ще представят изключителна музикална вечер, изпълнена с акапелна магия, полифонично хармонизиране и пътешествие през вековете и жанровете

Кои са Les Itinérantes: Омагьосващият гласов триптих от Франция

Ансамбълът Les Itinérantes (в състав: Манeн Бюкен, Елоди Пон и Полин Ланглоа дьо Суарт) е сред най-вълнуващите и иновативни вокални формации на съвременната европейска сцена.

Музикално съвършенство и стилов еклектизъм: Триото преплита вокална полифония с елементи от средновековна, ренесансова и барокова музика, традиционен фолклор от различни точки на света, филмови саундтраци и съвременни аранжименти.

Пеене на над 40 езика: Спецификата на Les Itinérantes се крие в тяхната езикова и културна гъвкавост - изпълненията им преминават с лекота през десетки езици и диалекти, превръщайки всеки концерт в истинско околосветско музикално пътешествие.

Уникален стил: Без подкрепата на традиционни инструменти (или използвайки перкусии и акустични акценти единствено за атмосфера), техните гласове създават богати текстури и дълбока емоционалност. Групата е носител на редица признания за вокално майсторство и уникален сценичен изказ.

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Какво да очакват феновете в София

Предстоящият концерт в клуб "Строежа" ще предложи на българската публика изключително акустично и визуално преживяване.

Интимна и въздействаща атмосфера: Камерната и близка среща в клуб "Строежа" предоставя възможност за пълно потапяне в деликатните хармонии и кристалните гласове на певиците.

Пътуване през времето и пространствата: Репертоарът за вечерта ще включва както авторски аранжименти на вековни фолклорни мотиви, така и модерни интерпретации, поднесени с френски финес и елегантност.

На 23 октомври 2026 г. вратите на клуб "Строежа" на ул. "Георги С. Раковски" 116 в София ще отворят в 20 ч. Билети за концерта ще откриете на www.gotobeat.com.

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