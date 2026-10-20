Войната в Иран:

Les Itinérantes с първи концерт в София на 23 октомври

20 октомври 2026, 15:36 часа 418 прочитания 0 коментара
Снимка: Gotobeat
Les Itinérantes с първи концерт в София на 23 октомври

Gotobeat и емблематичният клуб "Строежа" ще представят изключителна музикална вечер, изпълнена с акапелна магия, полифонично хармонизиране и пътешествие през вековете и жанровете

Кои са Les Itinérantes: Омагьосващият гласов триптих от Франция

Ансамбълът Les Itinérantes (в състав: Манeн Бюкен, Елоди Пон и Полин Ланглоа дьо Суарт) е сред най-вълнуващите и иновативни вокални формации на съвременната европейска сцена.

Музикално съвършенство и стилов еклектизъм: Триото преплита вокална полифония с елементи от средновековна, ренесансова и барокова музика, традиционен фолклор от различни точки на света, филмови саундтраци и съвременни аранжименти.

Пеене на над 40 езика: Спецификата на Les Itinérantes се крие в тяхната езикова и културна гъвкавост - изпълненията им преминават с лекота през десетки езици и диалекти, превръщайки всеки концерт в истинско околосветско музикално пътешествие.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Уникален стил: Без подкрепата на традиционни инструменти (или използвайки перкусии и акустични акценти единствено за атмосфера), техните гласове създават богати текстури и дълбока емоционалност. Групата е носител на редица признания за вокално майсторство и уникален сценичен изказ.

Още: Магията на виенския коледен концерт и как имперският блясък нашепва истории за чудеса

Какво да очакват феновете в София

Предстоящият концерт в клуб "Строежа" ще предложи на българската публика изключително акустично и визуално преживяване.

Интимна и въздействаща атмосфера: Камерната и близка среща в клуб "Строежа" предоставя възможност за пълно потапяне в деликатните хармонии и кристалните гласове на певиците.

Пътуване през времето и пространствата: Репертоарът за вечерта ще включва както авторски аранжименти на вековни фолклорни мотиви, така и модерни интерпретации, поднесени с френски финес и елегантност. 

На 23 октомври 2026 г. вратите на клуб "Строежа" на ул. "Георги С. Раковски" 116 в София ще отворят в 20 ч. Билети за концерта ще откриете на www.gotobeat.com.

Още: Класиката "Сам вкъщи" на голям екран със симфоничен оркестър на живо в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
концерти Les Itinerantes
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес