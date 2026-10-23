Миро изправи на крака препълнената Зала 1 на НДК с близо тричасов музикален спектакъл

На 22 октомври Миро превърна Зала 1 на НДК в сцена на близо тричасово шоу, което държа публиката на крака през почти цялата вечер.

Изпълнителят откри концерта с неиздавани песни от предстоящия си студиен албум "Миротворци – Част 1", с което отвори вратата към новия си творчески период. Сред специалните гости на вечерта беше младата и талантлива Elizabet, с която представиха съвместната си песен "Погледът ти в мен", чиято официална премиера предстои съвсем скоро. На сцената се появи и Мария Илиева за дуета им с Миро "Ако утре няма днес". Тази музикална среща се превърна в един от най-емоционалните моменти на вечерта.

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Фотограф: Иван Ерменков

Във втората част на програмата Миро седна зад пианото и представи някои от най-личните и обичани балади в репертоара си.

Няколко дни преди концерта изпълнителят обяви и нова дата в Зала 1 на НДК - 18 декември, когато ще се състои неговият специален коледен концерт.

Междувременно "Миротворци - Част 1" вече е наличен за предварителна поръчка ТУК. Албумът се очаква да излезе на винил до края на 2026 г.

Билети за концерта на 18 декември ще намерите в Ticket.bg, Eventim и GRABO.

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