На 28 октомври Прея пренася света на "LAVA" на сцената на CLWD

На 28 октомври Прея ще представи на живо своя трети студиен албум "LAVA" със специален концерт в столичния клуб CLWD. Певицата подготвя шоу, в което музиката, светлината и танцът ще се преплетат, за да разкрият пред публиката света на най-новия ѝ музикален проект.

"LAVA" бележи нов творчески етап за Прея. Албумът събира песни, вдъхновени от личните преживявания, вътрешните промени и свободата да бъдеш себе си. На сцената тази музикална история ще оживее чрез специално създадена визуална концепция, динамична хореография и изпълнения на живо.

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За концерта изпълнителката събира на една сцена едни от най-интересните имена на съвременната българска музикална сцена. До нея ще застанат музикантите Денис Попстоев, Евден Димитров, Петър Йотов и Радо Казасов, а танцьорите от 360 Dance Academy ще допълнят спектакъла със специално подготвени хореографии.

Организаторите загатват и за специален гост, чиято самоличност засега остава изненада за публиката.

Музикалната атмосфера ще бъде подкрепена и от Simeon.mp3 от HOT POP, който ще застане зад пулта преди и след появата на Прея и ще се погрижи за настроението на гостите.

Концертът ще се състои на 28 октомври в CLWD, София, а вратите ще отворят в 19:30 ч.

С "LAVA" Прея кани публиката да стане част от една вечер, посветена на музиката, емоцията и свободата на себеизразяването. Билети ще намерите в Ticket.bg, Eventim.bg и Grabo.