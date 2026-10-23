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След разпродадения концерт през март Вера Шандел се завръща с "Животът на: Едит Пиаф" на 9 ноември

23 октомври 2026, 12:45 часа 652 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
След разпродадения концерт през март Вера Шандел се завръща с "Животът на: Едит Пиаф" на 9 ноември

След разпродадения концерт през март Вера Шандел се завръща в зала "България" на 9 ноември от 19:00 ч. с музикалния спектакъл "Животът на: Едит Пиаф". Заедно с Ангел Заберски Трио и специалните гости Мими Николова и 17-годишната Александра тя ще разкаже историята на легендарната френска певица чрез 16 от най-обичаните ѝ песни, представени в съвременни джаз аранжименти.

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За българската публика Вера Шандел е добре позната и като една от основателките на Sentimental Swingers — формацията, създадена заедно с Андрония Попова–Рони, Десислава Андонова и Михаил Йосифов, която има съществен принос за възраждането на интереса към суинг музиката в България. Сега певицата се завръща към характерната за нея музикална естетика, но през един различен репертоар — този на Едит Пиаф, чиито класически шансони срещат свободата на джаза и ритъма на суинга в аранжиментите на Ангел Заберски.

"Животът на: Едит Пиаф" не е традиционен концерт с песни на прочутата французойка, нито обикновена биография. Това е театрално-музикален разказ за една жена, която превръща любовта, загубите и личните си битки в изкуство. Режисурата е на Марияна Арсенова, която заедно с Вера Шандел изгражда драматургията на спектакъла около най-важните теми в живота на Пиаф — любовта, вярата, свободата и способността да продължиш напред дори след най-тежките изпитания.

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"Нейният живот винаги е представян като голяма трагедия. Но когато започнах да се задълбочавам, видях, че в нея има и много светлина. Тя винаги гледа на живота с жесток оптимизъм. Тя обича и вярва. И мисля, че именно това ѝ помага да се изправя след всичко, което ѝ се случва", разказва Вера Шандел за работата си върху спектакъла.

На сцената до нея ще бъдат едни от най-изявените български джаз музиканти — Ангел Заберски на пиано, Борис Таслев на контрабас и Стоян Янкулов–Стунджи на ударни. Специално участие ще имат легендата на българската популярна музика Мими Николова и младата певица Александра. Трите изпълнителки ще се срещнат и в символичния финал на спектакъла, когато ще изпълнят заедно в триглас една от най-разпознаваемите песни в историята на френската музика — "La Vie en Rose".

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Срещата между поколенията е една от основните идеи на проекта. Самата Едит Пиаф е известна не само с необикновения си глас, но и със способността си да открива и подкрепя млади таланти, сред които Ив Монтан. Вера Шандел пренася тази традиция на българска сцена, като събира изпълнителки с различен житейски и музикален опит около песни, които продължават да вълнуват публиката повече от шест десетилетия след смъртта на Пиаф.

Само 18 дни след концерта в София спектакълът ще бъде представен и пред френска публика. На 27 ноември Вера Шандел и музикантите ще гостуват в Сен Максимен ла Сент Бом (Saint-Maximin-la-Sainte-Baume), Южна Франция, по покана на местната община. Така българският прочит на музиката на Едит Пиаф ще се завърне в родината на певицата. Проектът вече има и международно представяне в зала 1 на ЮНЕСКО в Париж.

За концерта на 9 ноември организаторите предлагат и специален групов билет, с който насърчават публиката да сподели музикалното преживяване с приятели и близки. Спектакълът е покана за вечер с музика на живо, френски чар и една история, която напомня, че дори най-трудният живот може да бъде изживян с любов, смелост и надежда.

"Животът на: Едит Пиаф" е първият спектакъл от поредицата "Животът на:", посветена на вдъхновяващи личности в музиката. Билети ще откриете онлайн в Eventim и Art Label.

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Едит Пиаф концерти Вера Шандел
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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