Над 100 нови дръвчета бяха засадени в парк "Кайлъка"

Общо 117 нови фиданки бяха засадени в парк "Кайлъка". Залесяването е в рамките на инициативата "Гората на Беста Мед – Растем заедно", реализирана със съдействието на Община Плевен.

Дръвчетата са от пет вида - 17 чинари, 15 плачещи върби, 17 червенолистни джанки, 47 бели брези и 21 лъжекипариса. Те бяха засадени в пространствата от двете страни на алеята до езерото с лодките. За реализацията на инициативата Община Плевен изготви дендрологичен проект и подготви предварително терена за засаждането.

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Парк "Кайлъка" е едно от най-обичаните места за плевенчани - място за разходки, отдих и срещи с природата. Затова грижата за неговото съхраняване е постоянен ангажимент на Община Плевен. През това лято в "Кайлъка" бяха засадени нови фиданки и в началото на парка, а с новата инициатива зеленината в "Кайлъка" се обогатява допълнително.

Община Плевен ще полага необходимите грижи за новозасадените дървета, за да подпомогне тяхното развитие.