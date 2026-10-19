Плевен събра почти двойно повече капачки в есенната кампания на „Капачки за бъдеще“

Почти двойно повече пластмасови капачки в сравнение с пролетната кампания събраха участниците в есенното издание на благотворителната инициатива „Капачки за бъдеще“ в Плевен. В събота, 17 октомври, на паркинга на площад „Възраждане“ бяха събрани общо 15 бигбега с капачки в подкрепа на каузата за осигуряване на медицинска апаратура за детските отделения в болниците в България.

За пореден път Община Плевен беше съорганизатор на кампанията, която обедини стотици съпричастни хора от различни възрасти, институции, организации и населени места.

Благодарим от сърце на всички, които подкрепиха инициативата!

На доброволците, които бяха неотлъчно до нас, на семействата с деца и на всички, които отделиха време и усилия, за да допринесат за общата кауза.

Благодарим на пожарникарите от участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сторгозия, на хората от селата Ясен и Ралево, както и на общините Кнежа и Гулянци за съпричастността и подкрепата.

Благодарим на служителите на НАП – Плевен, на Медицинския университет, на УМБАЛ – Плевен, на Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, на живущите в кварталите „Дружба“ и „Мара Денчева“, както и на всички приятели, колеги и доброволци, които се включиха и помогнаха кампанията да бъде успешна.

Признателност към всички добри хора от Плевен и населените места в общината, както и към всички, които дойдоха от други населени места в областта, за да подкрепят каузата.

От началото на кампанията „Капачки за бъдеще“ досега благодарение на съпричастността на хилядите участници в цялата страна са осигурени стотици кувьози, линейки и медицинска апаратура за болници в България. Зад всяка събрана капачка стои малък жест, а зад общите ни усилия – голяма надежда за по-добри грижи за най-малките пациенти.