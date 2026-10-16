С балетния спектакъл „Лебедово езеро“ в Плевен закриват Международните лауреатски дни „Катя Попова“

С балетния спектакъл „Лебедово езеро“ от Пьотр Илич Чайковски, продукция на Държавна опера - Стара Загора, ще бъде закрито XXXIII-ото издание на Международните лауреатски дни „Катя Попова“ в Плевен. Спектакълът е тази вечер, 16 октомври, от 19.00 часа на голяма сцена в ДКТ „Иван Радоев“.

Хореографията е дело на М. Петипа, Л. Иванов, Анастас Петров и Калина Богоева. Редакция - Силвия Томова /2017/. Постановка и режисура - Силвия Томова. Сценография и костюми - Денис Иванов. Солисти са: Денис Черевичко /прима солист на Виенската държавна опера/ като Принц Зигфрид, Анелия Димитрова като Одета/Одилия, Арне Естландър като Ротбарт, Томоки Ишиго в ролята на Шута.

Първият солист на балета на Виенската държавна опера от 2012 г. Денис Черевичко има много отличия, между които първи награди от конкурсите „Серж Лифар“ в Киев, Tanzolymp в Берлин и ÖTR във Виена, сребърен медал от Международния балетен конкурс на САЩ в Джаксън и златен медал от Международния балетен конкурс във Варна (2012). През 2011 г. е номиниран за изпълненията си в „The Vertiginous Thrill of Exactitude“ на Уилям Форсайт за едно от най-престижни отличия в балета – „Benois de la Danse“.

Репертоарът на Денис Черевичко обхваща повече от 60 роли в различни стилове. Международно признат, Черевичко гастролира като солист в балетни спектакли и галаконцерти по света.

Международният фестивал лауреатски дни „Катя Попова“ се провежда под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенска филхармония.