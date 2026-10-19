Донка Налбантова става временен директор на ОИ „Старинен Пловдив“

Дългогодишният служител на ОИ „Старинен Пловдив“ и на отдел „Култура“ в Община Пловдив Донка Налбантова е назначена за временно изпълняващ длъжността директор на Общинския институт. Днес тя бе представена на екипа от кмета на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

Кметът Костадин Димитров ще подпише още днес писмото за съгласуване на критериите за конкурса за избор на нов директор на ОИ „Старинен Пловдив“ и ще го изпрати до Министерството на културата. Конкурсът ще бъде обявен след получаването на съгласуваните критерии от министерството.

Сред основните предизвикателства пред новия директор и екипа са реновирането на Античния театър, Балабановата къща, Римския стадион и Пампоровата къща, както и обновяването на туристическите информационни центрове, които са визитна картичка на града и първа спирка за много от европейските туристи.

„Старият град е емблема на Пловдив и наша обща отговорност е да съхраняваме неговото културно-историческо наследство и да го предаваме на следващите поколения. Надявам се, че с общи усилия ще успеем да придадем съвременна, европейска визия на туристическите информационни центрове, да създадем още по-добри условия за посрещане на гостите на града и да осигурим силен и успешен сезон на Античния театър.

Предстои ни много работа, но вярвам, че с подкрепата на екипа и в партньорство с всички, които милеят за Пловдив, можем да продължим да развиваме Стария град, като същевременно пазим неговия неповторим дух и автентичност. Защото най-ценното, което имаме, е паметта на Пловдив, и наш дълг е да я съхраняваме“, подчерта Налбантова.

Тя има бакалавърска степен по „Стопанско управление“ и магистърски степени по „Арт мениджмънт“ и „Изкуствознание“. От март 2024 г. досега е главен експерт в отдел „Култура, археология и културно наследство“ към Община Пловдив. Преди това, в продължение на шест години, е част от екипа на ОИ „Старинен Пловдив“, където заема длъжностите ръководител на отдел „Културна политика и информационно обслужване“ и главен експерт в отдел „Експозиционна, фондова и събитийна дейност“.

Налбантова е инициатор и участник в редица проекти в партньорство с културни организации и сдружения с нестопанска цел в областта на изкуството и културата. През 2021 г. създава идеята за проекта „Визуализирана 3D реконструкция на баптистерия на Малката раннохристиянска базилика на Филипопол“ и участва във всички етапи на неговото реализиране, включително в осигуряването на цялостното му финансиране чрез дарителство.