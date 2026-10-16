Международна комисия оценява кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта 2028

Кметът на Пловдив Костадин Димитров прие в Община Пловдив международната оценителна комисия на ACES Europe (Association of European Capitals and Cities of Sport – Асоциация на европейските столици и градове на спорта), която е на посещение в града от 15 до 18 октомври 2026 г. във връзка с кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта през 2028 г.

В четвъртък вечерта гостите бяха посрещнати пред сградата на Общината с традиционна българска пита с мед и изпълнение от Фолклорен ансамбъл „Тракия“, а на следващия ден дадоха брифинг за пловдивските журналисти.

На пресконференцията присъстваха Джан Франческо Лупатели, президент и основател на ACES Europe, Хуго Алонсо, генерален секретар на организацията, Адем Север, генерален секретар на ACES от Турция, Фидел Или, президент на Албанския олимпийски комитет, Изабел Бонал, бивш министър на Монако, Анна Мажорал от ACES Андора, Робер де Вит, президент на ACES Франция, Марта Невчас, заместник-кмет на Жешов – Европейски град на спорта за 2026 г., Дамян Диков и Анатоли Илиев от ACES България, заместник-кметовете Пламен Панов и Николай Бухалов, както и Ласка Ненова, основател и генерален мениджър на сдружение „БГ Бъди Активен“.

„За Пловдив спортът е много повече от състезания и спортни постижения – той е инвестиция в здравето, физическата активност и благосъстоянието на хората. С кандидатурата ни под мотото „Active Plovdiv“ искаме да покажем, че спортът трябва да бъде достъпен за всички – във всеки квартал, за всяка възраст и като част от ежедневието на нашите съграждани“, заяви кметът Костадин Димитров.

Той подчерта развитието на спортната инфраструктура в града през последните години и изграждането на спортни обекти, сред които плувен комплекс „Младост“, спортна зала „Дунав“, стадионите „Христо Ботев“ и „Локомотив“ и други. От думите му стана ясно, че Община Пловдив е подготвила много активности през следващата година. „Постоянно създаваме нови пространства и зони за спорт в кварталите и се стремим да привлечем повече хора от всички възрасти към активния начин на живот“, каза още кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Президентът на ACES Europe Джан Франческо Лупатели посочи, че кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта е много важна.

„Мисля, че на Пловдив, който помня като много красив град, подхожда титлата както Европейска столица на културата, така и Европейска столица на спорта“, подчерта Лупатели.

Президентът на Албанския олимпийски комитет Фидел Или отбеляза, че се радва да види, че спортът в Пловдив не е насочен само към елитните състезатели, а и към всички общности и квартали. „Спортът е култура, здраве и възпитание“, заяви той.

Хуго Алонсо, генерален секретар на ACES, обясни, че титлата „Европейска столица на спорта“ е международно признание, което включва отличения град в мрежа от 6000 общини и създава възможности за организиране на различни мероприятия и развитие на партньорства.

Ласка Ненова изтъкна, че част от набелязаните цели вече са изпълнени. Тя припомни, че преди две години със заповед на кмета на Пловдив са били отворени училищните дворове през ваканциите и извън учебните часове, за да могат децата да спортуват и да прекарват повече време на открито.

„От шампионска арена Пловдив се е превърнал в най-активния град. Фокус за нас е връзката между спорта и здравето, която е акцент в партньорството ни с Медицински университет – Пловдив. Инициативата Пловдив да бъде Европейска столица на спорта не е само на Общината и на гражданското общество – това е инициатива на целия град“, посочи Ласка Ненова.

В рамките на визитата международните експерти ще инспектират спортната инфраструктура на Пловдив. След 15-тина дни се очакват резултатите от инспекцията на оценителната комисия на АСЕS.