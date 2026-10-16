Намерен е законов механизъм за запазване на зелената площ на бул. „Марица“ в Пловдив

Законoв механизъм за запазване на зелената площ между жилищните сгради на бул. „Марица“ № 146, 148 и 150 предлага специалната комисия от общински съветници, създадена с решение на Общинския съвет по предложение на кмета Костадин Димитров. В рамките на няколко заседания с участието на кмета, представители на общинската администрация, живеещите в района и инвеститора е постигнато съгласие по конкретно предложение, което предвижда запазване на междублоковото пространство и обезщетяване на собственика с равностоен общински имот при спазване на законовите изисквания.

„Още при първата ми среща с хората поех ангажимент да търсим решение за запазване на зелената площ. Проведохме поредица от разговори, изслушахме всички страни и предложих създаването на комисия, за да намерим законосъобразен изход от ситуацията. Вече имаме конкретен резултат. Благодаря на общинските съветници, на представителите на живеещите и на инвеститора за конструктивния диалог“, заяви кметът Костадин Димитров.

На заседанията, проведени на 1, 5 и 9 октомври, са разгледани различните възможности за придобиване на частния терен от Общината. След правен и устройствен анализ комисията се е насочила към прилагането на чл. 22, ал. 8 от Закона за устройство на територията. Този механизъм позволява при преструктуриране на жилищен комплекс да се предвиди запазване на терен като озеленена площ за широко обществено ползване, а собственикът да бъде обезщетен с равностоен общински имот при спазване на законовите изисквания.

На последното заседание е обсъдено предложение за изменение на Подробния устройствен план, което е прието от представителите на дружеството собственик „А И Н Инвестмънт“ ООД, като управителят Атанас Даракчиев е удостоверил съгласието си с подпис.

За окончателното реализиране на решението е необходимо още Общинският съвет да допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 г., за да бъде включена съответната процедура. Паралелно с това ще се придвижва изменението на Подробния устройствен план, което на следващ етап трябва да бъде представено за приемане от Общинския съвет.

„Направихме важна крачка, но работата не е приключила. Целта ни е зеленото пространство да бъде запазено за хората, а решението да бъде юридически издържано и приложимо. Разчитам на същия конструктивен подход и при предстоящите решения на Общинския съвет“, подчерта кметът Костадин Димитров. Той благодари на представителите на всички политически групи в комисията за конструктивната работа и постигнатото съгласие в търсенето на решение, което защитава интересите на гражданите.