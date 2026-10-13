Община Пловдив ще модернизира ДГ „Родина“ с над 1,6 млн. евро от Европа

Община Пловдив ще реализира проект за цялостна модернизация на детска градина „Родина“ с финансиране в размер на 1 627 454,97 евро с ДДС, осигурено на 100% като безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. (ПРР). Дейността е част от одобрената концепция за комбинирани интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.004-0003 „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково–Пловдив“, която ще се изпълнява в партньорство между общините Хасково и Пловдив, МБАЛ Хасково АД, Тракийски университет – Стара Загора, Филиал – Хасково, и Фондация ХАЛО.

Проектът предвижда основен ремонт на сградата, полагане на топлоизолация на външните стени и покрива, подмяна на врати и осветителни тела, изграждане на система за енергиен мениджмънт, както и проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала и осигуряване на ново обзавеждане и оборудване за нуждите на детската градина. Целта е сградата да достигне клас „B“ на енергийна ефективност, като едновременно с това се намалят енергийните разходи и се подобри микроклиматът в помещенията.

Ще бъдат предприети и мерки за привеждане на сградата и прилежащата ѝ среда в съответствие с действащите нормативни изисквания, включително за достъпност. Дворното пространство ще бъде облагородено чрез озеленяване, изграждане на площадки за игра, зона за безопасност на движението по пътищата и природен кът. Срокът за изпълнение на дейността е 36 месеца.

„Инвестициите в образователната инфраструктура са инвестиции в бъдещето на Пловдив. Нашата цел е децата да растат в съвременна, сигурна и здравословна среда, а педагогическите специалисти да разполагат с необходимите условия за качествен образователен процес. С модернизацията на ДГ „Родина“ продължаваме последователната работа за обновяване на образователната база в града“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

„Съвременната детска градина е много повече от сграда – тя е пространство, в което децата учат чрез игра, развиват въображението си и изграждат отношение към света. Затова обновяването на ДГ „Родина“ ще обхване не само сградния фонд, но и дворното пространство и зелените площи, за да бъдат създадени повече възможности за учене, движение и творчество“, посочи заместник-кметът по култура, археология, туризъм и образование на Община Пловдив Пламен Панов.

Той допълни, че подготовката за реализацията на проекта е в напреднал етап и има готовност процедурата за избор на изпълнител да започне в рамките на две седмици.

Концепцията „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково–Пловдив“ е одобрена по процедура BG16FFPR003-2.004 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини – 2“ на ПРР 2021–2027 г. Общият бюджет на партньорската концепция е 15 016 716,91 евро с ДДС. В рамките на партньорството Община Пловдив ще реализира дейността за модернизация на ДГ „Родина“ с изцяло безвъзмездно финансиране в размер на 1 627 454,97 евро с ДДС.