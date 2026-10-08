Plovdiv Jazz Fest 2026: Дванадесетото есенно издание събира световни джаз имена в Пловдив от 6 до 8 ноември

Програмата включва концерти на Арън Паркс, Шай Маестро, Елина Дуни, Ема Смит, Дженк Ердоган и специален проект за 100-годишнината на Майлс Дейвис

От 06 до 08 ноември 2026 г. в Дом на културата „Борис Христов“ класическото издание на Plovdiv Jazz Fest през есента ще отбележи своята дванадесета поредна година. След неговите по-нови пролетна и лятна версия, есенният фестивал ще завърши една годишна програма от изключителни концерти.

И през ноември продължава вълната от съвременна импровизационна музика, европейски джаз, артисти, свързани с естетиката на ECM Records и много поетична, философска и задълбочена музика. Всички билети са в продажба в мрежата на Eventim. Eдин билет включва и двата концерта в една фестивална вечер.

Фестивалът ще започне с концертите на известния пианист и композитор Арън Паркс и неговото трио и специално създадения за Plovdiv Jazz Fest концерт „100 години Майлс Дейвис“ от Росен Захариев All Stars.

06 ноември 2026

Концертът по идея на Росен Захариев-Роко отбелязва 100 години от рождението на легендарния американски тромпетист, композитор и визионер, променил джаз музиката неведнъж. Майлс Дейвис създава някои от най-продаваните джаз албуми, печелил е 8 награди „Грами“, имал е 32 номинации и е отличаван с три награди от Залата на славата на наградите „Грами“. Продължители на неговото дело са много музиканти, с които е работил. Концертът в почит на Дейвис ще включва музика от всички негови периоди – от бибопа до хип-хопа. Музиката ще обхване всичко, което се е случило между албумите Birth of the Cool и Doo-Bop. За тромпетиста и мултиинструменталист Росен Захариев-Роко това е начин да се покаже влиянието на този изключителен музикант върху съвременната музика. В проекта участват: Стив Хамилтън на пиано, Васил Хаджигрудев на контрабас, Борислав Петров на барабани и двамата гост-музиканти Петър Момчев на тенор саксофон и бийтбоксърът Александър Деянов-Скилър.

Прочутият пианист и композитор Арън Паркс и неговото трио ще завършат първата вечер на фестивала на 06 ноември. Музикант с изключително новаторско мислене, Паркс привлича вниманието на публиката със съвместната си работа с тромпетиста Терънс Бланчард. Роден в Сиатъл, той започва да свири на пиано още в ранна възраст и едва 14-годишен постъпва в Университета на Вашингтон по специална програма за надарени ученици. Първоначално Паркс следва едновременно науки и музика, но неговият изключителен талант надделява и когато е на 16 години се прехвърля в Манхатънската музикална консерватория. Там той учи при известния пианист Кени Барън и получава няколко престижни отличия, сред които „Коул Портър“ от Американската асоциация на пианистите. Музикантът издава 15 албума като лидер и участва в огромен брой съвместни проекти. Арън Паркс е записвал и с Кендрик Скот, Амброуз Акинмусир и Кърт Розенуинкъл, бил е неразделна част от квартета James Farm заедно с Джошуа Редман, Мат Пенман и Ерик Харланд.

Invisible Cinema е дебютният му албум за Blue Note, който издава през 2008 г. Впоследствие пианистът подписва договор с ECM. Паркс издава забележителни акустични проекти в ECM Records, сред които соловият пиано албум Arborescence и албумът на триото Find the Way, записан заедно с джаз-величията Бен Стрийт и Били Харт.

07 ноември 2026

На следващия ден (07 ноември) фестивалът продължава с джаз певицата Ема Смит и нейния квартет, както и с концерта на китариста Дженк Ердоган и неговото трио.

Виртуозен изпълнител на фретлес китара и тамбура, забележителен композитор и аранжор, Дженк Ердоган e сред малкото китаристи на подобно ниво, които съчетават лиричните мелодии, свързани с хилядолетната анадолска история и култура и съвременния джазов изказ с хармониите на уникалната си фретлес китара. С уникално звучене и дълбоко мелодичен стил, Дженк Ердоган е един от малцината всепризнати майстори на фретлес китара и преподавател в музикалния колеж „Бъркли“ на този инструмент.

Роден в Истанбул през 1979 г., Ердоган поставя незаличима следа в света на музиката.

Свирил е с музиканти като Трилок Гурту, Доминик ди Пиаца, Дейв Уекъл, Кай Екхард и Ерик Леви, Мехмет Икиз, Лука Сатриканьоли, Самуелито, Джим Кимо Уест, Майк Доус, Оли Сойкели и много други. Бил е част от „Рахманиновския анатолийски проект“, като си сътрудничи с Гулдияр Танридагли и Ертан Текин.

През 2021 г. албумът More Guitar Stories на Джим Кимо Уест получава награда „Грами“ за „Най-добър ню ейдж албум“. Ердоган е сред гост-музикантите в него.

На българската публика той е добре познат, тъй като през 2025 г. излезе съвместният албум, заедно с италианския китарист Антонио Форчоне, продуциран от „Джаzz +“ – Storytellers.

Дженк Ердоган има 52 албума като лидер и като гост-музикант, компилации, както и множество саундтраци към филми и телевизионни предавания. В рамките на Plovdiv Jazz Fest той ще гостува със своето трио.

В 21:15 ч. същата вечер започва концертът на многократно награждавана британска джаз певица – Ема Смит, известна със своя мощен глас, магнетичното си сценично присъствие и безстрашното си артистично майсторство.

Ема Смит има пет солови албума и концерти на сцени като „Роял Албърт Хол“ до джаз клубовете в Париж, Ню Йорк и Милано. Музиката я среща с артисти като Майкъл Бубле, Оркестъра на Куинси Джоунс, Джеф Голдблум и Postmodern Jukebox, изграждайки репутация на един от най-завладяващите и вълнуващи гласове в съвременния джаз.

Eма Смит е част от световноизвестната вокална група The Puppini Sisters от 2012 г. През последните години тя е и водеща в BBC Radio 3.

С майка саксофонистка и баща тромпетист и композитор, Ема Смит от малка е била заобиколена от джаз. Но тя посочва като най-голямото си влияние своя дядо — тромбонист от Ийст Енд, който започва кариерата си в оркестрите на британската армия и става известен, свирейки с легенди като Сами Дейвис-младши, Оскар Питърсън, Барбра Стрейзънд и Франк Синатра.

През последните години Ема Смит получава редица награди и признания. Тя е една от двете певици, които някога са били удостоявани с Worshipful Company of Musicians Medal. Достига финалите на джаз конкурса в Монтрьо и е обявена за „Джаз изпълнител на годината“ от музикалните наградите Jools Holland Boisdale през 2024 г., където се състезава редом с Ezra Collective, Кортни Пайн и Нубя Гарсия. Същата година получава и отличието „Джаз вокалист на годината“ от Parliamentary Jazz Award. В Пловдив тя ще гостува със своя квартет.

08 ноември 2026

Последният ден на фестивала (08 ноември) включва два изключителни концерта на групата на известния пианист Шай Маестро и на квартета на джаз певицата и композиторка Елина Дуни.

Вечерта ще започне с групата на швейцарско-албанската вокалистка Елина Дуни в 19:30 ч. Тя е родена в семейство на артисти в Тирана, Албания. За първи път се появява на сцената на петгодишна възраст, когато пее за Албанското национално радио и телевизия. През 1992 г., след падането на комунистическия режим, тя се премества в Женева, Швейцария, заедно с майка си. Там започва да учи класическо пиано и скоро открива джаза.

Дуни учи джаз във Висшето училище по изкуствата в Берн. През този период тя сформира своя квартет. Музиката на групата е завръщане към корените ѝ, съчетавайки балканските фолклорни традиции с езика на джаза. След издаването на албумите Baresha и Lume Lume от лейбъла Meta Records, квартетът започва своето дълготрайно сътрудничество с ECM Records, където до момента има шест издадени албума: Matanë Malit, Dallëndyshe, Partir (солов проект, в който Дуни си акомпанира на пиано, акустична китара и перкусия), Lost Ships, A Time to Remember и Reaching for the Moon.

Работата на Дуни и нейната група получава голямо внимание и позитивна оценка от европейската критика, която отбелязва лиричния финес и задълбоченото проучване на албанския фолклор. Елина Дуни е носителка на Швейцарската музикална награда за 2017 г. По същото време тя започва да си сътрудничи с известния лондонски китарист Роб Луфт. Най-новият ѝ албум e в дует с него. Reaching for the Moon, издаден отново от лейбъла ECM, излезе тази година.

Plovdiv Jazz Fest ще завърши с концерт на едно от водещите имена сред джаз пианистите днес.

Шай Маестро е известен с уникално лирично звучене, съчетано с авангардна ритмическа концепция, изтънчена композиция в неравноделни размери и дълбоко чувство за разказ в импровизацията. След десет години в Ню Йорк, той се установява в Испания, където изгражда международна кариера като пианист, композитор, лидер на група и гост-музикант в различни жанрове.

Едва на 19 години, и то след като сам отхвърля пълна стипендия от музикалния колеж „Бъркли“, Шай Маестро се присъединява към триото на Авишай Коен, участва в многобройни турнета и участва в няколко знакови записа. В продължение на пет години свири в групата на Ари Хьониг, като същевременно си сътрудничи с музиканти от ранга на Марк Търнър, Лари Гренадиър, Джеф Балард, Нашит Уейтс, Джоел Рос, Бен Уендел и Майкъл Мейо. Маестро участва в албума на Мейо Fly, номиниран за две награди „Грами“.

През 2018 г. той започва да записва за ECM Records. От този момент нататък работата на пианиста става още по-силно разпознаваема. По-късно той преминава към френския лейбъл Naïve, където издава първия си солов албум за пиано, озаглавен Miniatures and Tales. Маетсро продължава да разширява своя звуков свят с The Guesthouse – мащабен проект, съчетаващ акустично пиано, електроника, продуцентска работа, полеви записи и сътрудничества с MARO, Имануел Уилкинс и Майкъл Мейо. Замислен като музикална и философска рамка, вдъхновена от идеята за приемане на контрастиращи вътрешни и външни състояния, The Guesthouse представлява най-мащабното и мултидисциплинарно произведение на Шай Маестро до момента. Албумът излезе тази година.

Многостранен композитор, Шай Маестро е написал музика за филми, изпълнявал е класически концерти с оркестри, а през 2024 г. завършва петдесетминутно оркестрово произведение, поръчано и премиерно изпълнено в Португалия. Той е преподавал в The New School в Ню Йорк и води майсторски класове по целия свят. Маестро прави турнета по целия свят и развива мултидисциплинарни колаборации, изследва нови територии на пресечната точка между импровизацията, композицията, технологиите и междукултурния диалог.

В рамките на трите дни на фестивала ни очакват още съпътстващи събития и джемсешъни.

Plovdiv Jazz Fest е организиран от Blue M.

Есенната програма на Plovdiv Jazz Fest се реализира с финансовата подкрепа Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Есенното издание на Plovdiv Jazz Fest се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и е част от Националния културен календар за 2026.

Събитието се реализира с медийната подкрепа на Jazz FМ, БТА, Katra FM, Въпреки, Виж, How2Plovdiv, Plovdiv Time, Traffic News, Под тепето.