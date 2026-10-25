100% паралелно преброяване: Йотова и Гюров отиват на балотаж с разлика от 3,1%

Илияна Йотова получава 35% от гласовете на първия тур на президентските избори, а Андрей Гюров остава втори с 31,9%. Това показват данните на социологическата агенция "Мяра" при 100% паралелно преброяване. Разликата между двамата е 3,1 процентни пункта, като те ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември.

Резултатите потвърждават значително по-оспорваната надпревара в сравнение с прогнозите от седмиците преди изборите, когато социологическите проучвания сочеха преднина от 15 до 20 процентни пункта за Йотова.

Костадинов остава трети с 12,4%

Според окончателните данни от паралелното преброяване на "Мяра" Костадин Костадинов заема третото място с 12,4% от гласовете.

След него се нареждат Радостин Василев с 4,3%, Ивелин Михайлов с 3,5% и Иван Христанов с 2,2%.

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При предходните данни на агенцията Йотова получаваше 34,9%, а Гюров - 32,1%. След приключването на паралелното преброяване подкрепата за Йотова се повишава с 0,1 процентни пункта, докато тази за Гюров намалява с 0,2 пункта. Така разликата между двамата се увеличава от 2,8 на 3,1 пункта.

Какво показва паралелното преброяване на "Алфа рисърч"

По-ранните данни на "Алфа рисърч" при 70% паралелно преброяване също поставят Илияна Йотова на първо място с 35,7%, следвана от Андрей Гюров с 31,8%. Разликата между двамата според тези резултати е 3,9 процентни пункта.

Костадин Костадинов получава 12,5%, Радостин Василев - 4,1%, Ивелин Михайлов - 3,9%, а Иван Христанов - 2,7%.

От двуцифрена преднина до оспорван балотаж

Още първите екзитполове в изборния ден показаха, че дистанцията между Йотова и Гюров е значително по-малка от очакваното.

Според екзитпола на "Мяра" към 19:00 часа Йотова получаваше 35,2%, а Гюров - 32,2%. "Алфа рисърч" отчете съответно 35,3% и 32,4%, докато "Маркет линкс" регистрира разлика от едва 0,6 процентни пункта между двамата.

При приключилото паралелно преброяване на "Мяра" разликата е 3,1 пункта, което затвърждава очерталия се още в изборния ден балотаж между двамата.

Резултатите от паралелното преброяване не са официалните окончателни резултати на Централната избирателна комисия, която трябва да обяви финалните данни от първия тур.