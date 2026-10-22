Андрей Гюров: Мълчанието не е стратегия за сигурност, а пожеланието за мир не е отбрана

„За краткото време, в което управлява сегашното мнозинство, доверието в управлението е спаднало драстично. По време на управлението на служебния кабинет видяхме устойчиво увеличение на доверието.“ Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV кандидатът за президент Андрей Гюров.

Относно арестите на кметове през последните дни Гюров заяви: „Борбата с олигархията е много важен проблем в българското общество като цяло, но тези действия сега са прекалено закъснели.“ „Защо толкова закъснели, защо точно сега – ние може да си зададем тук въпрос. Това дали е реакция на някаква развалена сделка между Пеевски и Радев, или опит за сплашване на българските мюсюлмани? Дълго време те бяха използвани в избори, а сега виждаме отново сенки на комунистическия режим отново да се опитват да ги сплашват и използват“, каза Андрей Гюров. „На тези избори има ясна европейска алтернатива, която може да им даде свобода и зачитане“, допълни той.

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Относно атаките в Черно море Гюров заяви, че правителството не е взело конкретни мерки, преди да се случат проблемите, когато е имало информацията, а се е снишило. „Ние имахме всички индикации за предстояща ескалация на хибридните атаки на Русия в цяла Европа. Никакви действия от страна на нашето правителство, докато не се случиха атаките“, каза кандидатът за президент .

Според него първото, което е можело да се направи – има механизми за наблюдение на източния фланг и антидрон защита от НАТО. „Мълчанието не е стратегия за сигурност, а пожеланието за мир не е отбрана. Ние трябва да вземем всички възможни превантивни мерки“, на мнение е Андрей Гюров.

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На въпрос дали би наложил вето на бюджета, той заяви, че би го направил поради няколко причини. „Първата е, че не работи за българските граждани. Това, което прави, е прехвърляне на допълнителна административна и данъчна тежест върху домакинствата и бизнеса на цената на по-високи държавни разходи и по-високи дългове“, каза той.

На въпрос дали би искал орязаните президентските правомощия да бъдат възстановени, Андрей Гюров заяви, че не би търсил повече власт, а би търсил повече отговорност.

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