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Андрей Гюров отвя Илияна Йотова в САЩ

26 октомври 2026, 12:52 часа 809 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Андрей Гюров отвя Илияна Йотова в САЩ

Андрей Гюров и Георги Кандев са абсолютните победители във вота от Съединените щати, показват данните на ЦИК при 100% обработени протоколи в страната за президентските избори. Те са получили 3375 гласа, което се равнява на 58,38% подкрепа. Разликата с вторите - Илияна Йотова и Кирил Вълчев - е огромна, като те са под четирицифрен брой пуснати бюлетини (888, или 15,36%).

На трета позиция във вота от САЩ се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 663 гласа, което се равнява на 11,47% подкрепа.

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева са четвърти с 393 гласа, или 6,79% подкрепа.

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Иван Христанов и Стоянка Черкезова допълват своеобразния топ 5 със 110 гласа, или 1,09%.

Гюров печели убедително в чужбина

Българите, гласували в чужбина, са предпочели категорично Андрей Гюров и Георги Кандев на първия тур на президентските избори. Двамата получават 45,792% от гласовете, или 37 101 гласа, показват окончателните данни на ЦИК при 100% обработени протоколи.

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На второ място зад граница остават Илияна Йотова и Кирил Вълчев, подкрепени от управляващата "Прогресивна България". За тях са гласували 18 465 души, което представлява 22,790% от вота.

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Трети са кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 11,611% и 9407 гласа.

При 99,95% обработени протоколи от изборите - при много ниска избирателна активност - Йотова води с 34,75% спрямо 31,95% за Гюров, сочат сумарните данни на ЦИК.

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Президентски избори САЩ Андрей Гюров президентски избори 2026
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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