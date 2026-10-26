Ударени кораби край България:

Андрей Гюров печели София, Йотова - провинцията

26 октомври 2026, 13:18 часа 473 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Андрей Гюров печели София, Йотова - провинцията

Вчера в България се проведоха изборите за президент, отличили се с ниска избирателна активност. Така след седмица предстои втори тур, в който ще се изправят двамата кандидати, получили най-голяма подкрепа на първия - Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Данните на Централната избирателна комисия при обработени 98.99% СИК протоколи в РИК показват как са разпределени гласовете по избирателните райони в България и по държави в чужбина. Резултатите очертават различия в подкрепата за кандидатите както в отделните части на страната, така и сред българите зад граница. Още: Българите в Германия, Франция и Великобритания с категоричен избор кой да е президент

Гюров печели София

Президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води в провинцията, с изключение на обхващащия община Пловдив 16 МИР. Там първа е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. Въпреки това има и разлики по подкрепата в провинцията. 

Гюров е първи и в трите района на София-град, като разликата с Йотова е значителна. В 23 МИР Гюров има 88 681 гласа, срещу 35 767 за Йотова. В 24 МИР Гюров води с 52 493 гласа срещу 24 764 за Йотова. В тези два района резултатите са обработени на 100%. В 25 МИР са обработени 99.81% СИК протоколи в РИК към момента на написването на статията. Там Гюров е първи с 37 762 гласа срещу 28 273 за Йотова. Още: Андрей Гюров отвя Илияна Йотова в САЩ

Във Варна разликата между първите двама е малка - Йотова печели 33 199 гласа срещу 31 364 за Гюров. В Пловдив-област Йотова има 22 073 гласа, срещу 13 184 за Гюров. В община Пловдив ситуацията е различна - Гюров взема 30 306 гласа срещу 24 608 за Йотова.

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Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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