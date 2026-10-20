Андрей Гюров: Подкрепям справедливите искания на младите лекари - това е кауза за здравето на всички ни*

Кандидатът за президент настоя за достойни условия на труд, ясни правила за специализация и реална перспектива младите медицински специалисти да останат в България.

Кандидатът за държавен глава Андрей Гюров изрази подкрепа за младите лекари и медицинските специалисти, които във вторник отново излизат на протест. Демонстрацията е организирана от Инициативен комитет "Бъдеще в България" и е насочена към проблемите с възнагражденията, условията на труд, специализациите и професионалното развитие в българското здравеопазване.

"Подкрепям справедливите искания на младите лекари и медицинските специалисти. Хората, на които поверяваме живота и здравето си, не трябва да бъдат принуждавани да се борят за нормални условия на труд, справедливи правила за специализация и възможността да изградят бъдещето си в България", заяви Андрей Гюров.

Днешната демонстрация е част от продължаващите протести на младите медици, които настояват за достойно заплащане, прозрачни условия за специализация и по-добри възможности за професионално развитие. Исканията им поставят и по-големия въпрос за недостига на медицински кадри и способността на здравната система да осигурява качествена и навременна помощ във всички региони на страната.

"Това не е само техен протест. Това е въпросът кой ще лекува децата ни, кой ще се грижи за родителите ни и кой ще бъде до нас в най-трудните моменти. Няма как да говорим за сигурна държава, ако не можем да осигурим сигурност на хората, от които зависи здравето на всички ни", подчерта кандидатът за президент.

Според Гюров проблемът не може да бъде решен с отделни временни мерки след всеки следващ протест. Необходима е последователна политика, която да осигури предвидими условия за специализация, справедлива оценка на труда и реални стимули младите лекари и медицинските специалисти да работят и да се развиват в България.

"Не приемам поредното поколение млади българи да бъде изправено пред избора между професионалното си призвание и достойния живот в родината. Когато един млад лекар е принуден да направи този избор, губи не само здравната система - губи цялото ни общество“, заяви Гюров.

Той подчерта, че президентът не определя възнагражденията в лечебните заведения и не управлява Министерството на здравеопазването. Президентската институция обаче има отговорността да поставя системните проблеми на национално равнище, да събира медицинската общност и отговорните институции и да настоява за конкретни решения, срокове и публична отчетност.

"Президентската институция трябва да бъде техният глас - да поставя проблемите пред отговорните институции, да изисква решения и да не позволява обещанията да бъдат забравени след поредния протест. Държавата не бива просто да призовава младите медици да останат. Тя трябва да заслужи решението им да изградят живота си тук", заключи Андрей Гюров.

*Публикацията е съгласно договор за предизборна кампания, сключен между "Уебграунд Груп" АД и Инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на Република България. Купуването и продаването на гласове е престъпление!